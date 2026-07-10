Conquistan estudiantes tamaulipecos el quinto lugar mundial en torneo internacional de robótica e inteligencia artificial

Ginebra, Suiza.- Julio 10 de 2026.- Estudiantes tamaulipecos volvieron a demostrar su talento, capacidad y creatividad al obtener el quinto lugar mundial en el torneo internacional de robótica e inteligencia artificial “Robotics for Good Youth Challenge”, realizado del 7 al 10 de julio en Ginebra, Suiza.

Keily Flores Pantoka, Juan Ángel Castillo Lumbreras y José Francisco Mireles García, bajo la asesoría del Mtro. Jaime Cantú Pérez, integran el equipo “DeerBot”, de la Secundaria Técnica No. 1 “Álvaro Obregón”, de Ciudad Victoria, que participó en esta competencia efectuada en el marco de la Cumbre Mundial “AI for Good”.

Julio Martínez Burnes, Director General del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), comentó que “Sembrando el Futuro a lo Largo de la Ruta de la Mariposa Monarca” es el nombre del proyecto presentado, propuesta que integra inteligencia artificial, drones y robótica educativa para contribuir a la restauración de los ecosistemas y fortalecer la conservación de la mariposa monarca durante su recorrido migratorio.

Explicó que, como parte de esta iniciativa, desarrollaron prototipos robóticos capaces de simular la dispersión inteligente de semillas en áreas estratégicas, empleando la programación y la automatización para atender desafíos ambientales reales y demostrar el potencial de la tecnología como aliada de la naturaleza y de las comunidades.

Recordó que el equipo tamaulipeco obtuvo su pase a este certamen internacional al ganar el Primer Lugar en la Categoría Junior y el Premio a la Innovación en la competencia nacional “AI for Good Youth Challenge México 2026”, realizada en abril en Monterrey, Nuevo León, en la que participaron 28 países, avanzando hasta la etapa semifinal y alcanzando un destacado quinto lugar a nivel mundial.

Destacó que este éxito internacional es reflejo del talento, la creatividad y el compromiso de la juventud tamaulipeca con la ciencia, la tecnología y la innovación, así como del respaldo que reciben del Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, que, a través de la Secretaría de Educación, dirigida por Miguel Ángel Valdez García, impulsa un sistema educativo donde la innovación, la ciencia y la tecnología son pilares del desarrollo.

El “Robotics for Good Youth Challenge” es uno de los principales campeonatos internacionales de robótica educativa, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en colaboración con más de 50 organismos del Sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno de Suiza, consolidándose como uno de los encuentros más importantes a nivel mundial en materia de inteligencia artificial implementada en beneficio de la sociedad.