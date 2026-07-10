Conmemora la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas su 137 aniversario con nueva generación de docentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- La Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas (BENFT) celebró su 137 aniversario y la graduación de la generación 2022-2026, integrada por 143 nuevos profesionistas de la educación, 105 de licenciatura en Educación Primaria y 38 en Inclusión Educativa, quienes se incorporarán a la tarea de formar las futuras generaciones en la entidad.

En una ceremonia presidida por el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, en representación del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, estuvo acompañado por autoridades educativas, legislativas y municipales.

Durante su mensaje, el secretario de Educación destacó que la historia educativa de Tamaulipas no puede entenderse sin la aportación de la BENFT, considerada el principal semillero de maestras y maestros del estado.

“Hoy celebramos una fiesta de generaciones y un encuentro con el pasado glorioso de esta institución. La sociedad tiene puesta su esperanza en las maestras y los maestros, porque es en la escuela pública donde se forja la patria”, expresó.

Asimismo, exhortó a las y los egresados a ejercer su profesión con ética, valores y un profundo sentido humanista, privilegiando siempre el bienestar de las niñas y los niños, especialmente de aquellos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, la Directora de la BENFT, Josefina Sarno Berardi, destacó además, los avances que vive la institución, como la próxima construcción de infraestructura educativa, así como la inversión cercana a los 15 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, destinada al mejoramiento y equipamiento del plantel.

La directiva también recordó el reciente reconocimiento otorgado por elCongreso del Estado al inscribir el nombre de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas en letras de oro en el Muro de Honor, distinción que reconoce el legado de más de 137 años al servicio de la educación.

Estuvieron presentes además la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, diputada Yuriria Iturbe Vázquez; la Directora de Formación y Superación Profesional de los Docentes de la SET, Ariadna Miguel Chávez Cobos, en representación del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís; el Delegado federal de la SEP en Tamaulipas, Domingo Echeverría Morquecho, entre otras autoridades.