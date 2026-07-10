BRINDAN CORRECAMINOS Y SPORTING INTENSO DUELO EN EL MARTE R. GÓMEZ

-Ambas escuadras entregan máximo esfuerzo y en partido que culminó empatado a dos goles

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En duelo de alta exigencia que significó el cuarto compromiso de la pretemporada para Correcaminos de la Universidad Autónlma de Tamaulipas, regaló un buen espectáculo frente al Sporting de Costa Rica, para terminar empatados a dos tantos la noche de este jueves en la cancha del Estadio Marte R. Gómez.

Daniel Colindres por la vía penal al minuto 35 y Yosimar Méndez al ’77, hicieron los goles para la visita.

Por Correcaminos anotó Rafael Arce al ’65 tras un preciso centro de Nahúm Gómez y al ’90 fue Yael Uribe quien hizo el segundo para la escuadra universitaria con un disparo cruzado que venció al arquero tico.

Partido que Gabriel Pereyra aprovechó para observar a 22 elementos que se emplearon a fondo para ganarse un sitio en el que el timonel campeón de la Liga ExpansiónMX, perfila para debutar en el cada vez más próximo arranque del Torneo de Apertura 2026.

Correcaminos sostendrá duelo de corte amistoso este viernes a puerta cerrada frente a la filial de Liga Premier y concluir así su quinta semana de pretemporada.

LOS GOLES

Min. ’35 Daniel Colindres 0-1

Min. ’65 Rafael Arce 1-1

Min. ’77 Yosimar Méndez 1-2

Min. ’90 Yael Uribe