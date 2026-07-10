Avanza SEDENER en la integración de empresas del norte y centro de Tamaulipas rumbo al Clúster Estratégico Energético

Reynosa, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- Con el objetivo de promover la integración de las empresas, negocios, servicios y proveeduría tamaulipeca en los proyectos energéticos en desarrollo y en los que próximamente llegarán al estado, la Secretaría de Desarrollo Energético realizó las reuniones de trabajo con Empresas Operadoras de Electricidad y Energías Renovables, rumbo a la conformación del Clúster Estratégico Energético de Tamaulipas.

En la primera reunión, realizada en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, (CRETAM) de Ciudad Victoria, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, transmitió el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya, para que, en este nuevo capítulo energético del estado, se incorpore a las empresas tamaulipecas en los grandes proyectos estratégicos de energía, para potenciar el desarrollo y crecimiento económico de las distintas actividades productivas, buscando beneficiar a las y los tamaulipecos.

En esta reunión se contó con la asistencia de las empresas Gemex, Solarig, Windarmex y Salvacon, las cuales pusieron sobre la mesa sus necesidades y demandas para el desarrollo de sus proyectos en el estado; asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) participó con la presentación de su Micrositio de Concursos y la forma en que las empresas pueden participar como proveedores en los proyectos de la CFE.

En la segunda reunión, realizada en Reynosa, se contó con la participación de la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, quien explicó cómo este instituto se está integrando al sector de las energías renovables, con un enfoque en la economía circular, y reconociendo que Tamaulipas juega un papel importante en esa nueva etapa.

A la par, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, detalló que el Clúster, en su capítulo de Electricidad y Energías Renovables, será una plataforma que concentre información estratégica para identificar oportunidades de colaboración entre todos los actores que participan en la cadena de valor del sector eléctrico.

En la zona norte se contó con la participación de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Zuma Energía, Acciona, Revolve, Salvacon, Vestas y Entia de México, empresas que operan en Tamaulipas y que dieron a conocer su cartera de necesidades para continuar con el desarrollo de sus proyectos. Además, la CFE expuso a detalle cómo navegar en la plataforma del Micrositio de Concursos y la forma en que las empresas pueden participar en los proyectos de esta dependencia.

También participaron el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles Malpica; el director de Programas y Proyectos para Empresas en Crecimiento de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Humberto Jasso Guerrero; la presidenta municipal de Camargo, Ernestina Perales Ortiz; el presidente municipal de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera; el presidente municipal de Méndez, Juan Mendoza Fuerte; el diputado local, Armando Javier Zertuche; la diputada, Elvia Eguía Castillo; el diputado, Marco Gallegos Galván; representantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del Tecnológico de Matamoros y del Tecnológico de Nuevo Laredo, así como representantes de empresas del sector y de cámaras y clústeres empresariales.