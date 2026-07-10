Amplía gobierno de Tamaulipas estrategia “Edificio Cardioprotegido”

-Para fortalecer la atención oportuna que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, ahora se instalará en Torre Bicentenario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- Como parte del programa integral contra las enfermedades del corazón, la Secretaría de Salud reforzará la estrategia “Edificio Cardioprotegido” en la Torre Bicentenario de esta ciudad.

Fue en reunión de trabajo que bajo la representación del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el Director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, presentó la estrategia a la Secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

“Para dar seguimiento a las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, y en atención a su compromiso con la salud y el bienestar de las y los tamaulipecos, se instalarán desfibriladores externos automáticos (DEA) para garantizar una atención oportuna e integral ante un riesgo coronario”, expuso González Castro.

Dijo que, este proyecto que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias por paro cardiorrespiratorio, se implementará en la mayor cantidad de unidades e instituciones gubernamentales de la entidad, para ello se consideró a la Torre Bicentenario debido a que se alberga a un gran número de personas.

Señaló que, será el personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) quienes realizarán las debidas capacitaciones sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), así como el uso del desfibrilador, a fin de permitir una respuesta rápida y eficaz ante una posible parada cardiorrespiratoria.

Esta visión, que se ha transformado en política pública y coloca a la salud cardiovascular como una prioridad, la enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en Tamaulipas, y detrás de cada infarto están millones de personas con hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad renal crónica, y son vidas que se pueden salvar si actuamos a tiempo.

La reunión, se contó con la asistencia del encargado de la Dirección del CRUM en el estado Luis Adolfo Yhavé López Salas, así como representantes de las diferentes dependencias que integran este complejo administrativo.