Sinergia con Federación fortalece obras de infraestructura en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 09 de 2026.- La sinergia que hay entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tamaulipas liderado por Américo Villarreal Anaya, se refleja con grandes obras que fortalecen la infraestructura en esta entidad.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya reconoció la labor del gobernador en pro de la modernización y el progreso de Tamaulipas con mejores vías de comunicación y carreteras.

Destacó el proyecto del Corredor del Golfo Norte el cual se estará poniendo en marcha en este año para conectar desde el centro del país hasta la frontera tamaulipeca gracias al trabajo en conjunto entre Federación y Estado.

Subrayó que esta obra de infraestructura carretera se llevará a cabo con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos y conectará las regiones sur, centro y norte del territorio tamaulipeco, destacando que tendrá una longitud de 503 kilómetros (km), con una construcción de cuerpo nuevo a cuatro carriles en 9 km y una ampliación de cuerpo existente de 494 km.

“Es una inversión que comienza este año, gracias a las gestiones de nuestro gobernador, la cual comenzará coordinando los trabajos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)”, refirió el titular de la Secretaría.

Explicó que con esta obra estratégica, la actual administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo integral del estado, impulsando una infraestructura moderna que fortalecerá la conectividad, la competitividad y el bienestar de las familias tamaulipecas.