Potrancas y Vinculación, campeones en Torneo de Softbol Funcionarios UAT

Ciudad Victoria, Tam.; 9 de julio de 2026.- Una noche de miércoles llena de emociones de principio a fin, se vivió en las finales del Torneo de Softbol para Funcionarios, Maestros y Empleados CU Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde los equipos de Potrancas y Vinculación, se coronaron campeones en la rama femenil y varonil, respectivamente.

Estos encuentros se celebraron en las instalaciones del Campo de Softbol Universitario, en donde los equipos finalistas brindaron un gran espectáculo para la afición que abarrotó el graderío, y que apoyaron en todo momento a su equipo favorito.

En el primer duelo de la noche, el equipo de Leonas no pudo mantener la ventaja que tuvo en su poder desde el inicio de las acciones, viniendo de atrás las Potrancas, para darle la vuelta a la pizarra e imponerse 7 carreras contra 6 y de esta manera quedarse con el título de la temporada en la rama femenil.

Por otra parte, la escuadra de la Secretaría de Vinculación no bajó los brazos y después de ir abajo frente a la Dirección de Construcción y Mantenimiento con marcador de 0-3, en la cuarta entrada, remontaron con cinco carreras generadas y darle la vuelta 5-3 y así comenzar su camino rumbo al campeonato.

En la parte baja de la cuarta entrada, Mantenimiento intentó reaccionar con una carrera más a su favor, pero en el sexto episodio, la escuadra de Vinculación puso cifras definitivas en 8 carreras contra 4, sumando de esta manera su segundo título de la competencia.

Al finalizar las acciones, se celebró la premiación correspondiente, donde se reconoció a Maribel Solís Fuentes de Potrancas y Rogelio Ramírez Flores, de Vinculación, como los Mejores Pitchers, así como también a Idalia Reyes Zúñiga de Potrancas y Eduardo Valdez Guerrero de Vinculación como los Campeonatos Bateadores.

Enseguida, Leonas y Potrancas, recibieron sus trofeos que las reconocen como subcampeones y campeonas del torneo, respectivamente, así como también a Construcción y Mantenimiento y el equipo de la Secretaría de Vinculación, como segundo y primer lugar de la Temporada 2026.

Durante la premiación estuvieron presentes el secretario de Vinculación, Rogelio Ramírez Flores; el secretario de Administración, Jesús Francisco Castillo Cedillo; el ex liga mayorista victorense, Ismael “El Rocket” Valdez, como invitado especial; el director de Deportes y Recreación, Julio Schauer Vela; entre otras autoridades.