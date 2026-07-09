Participa IMT en el Encuentro Nacional de Coordinadoras de Centros LIBRE

Ciudad de México.- Julio 09 de 2026.- El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) participó en el Encuentro Nacional de Coordinadoras de Centros LIBRE, convocado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer la atención integral que se brinda a las mujeres y consolidar el papel de las coordinadoras como promotoras de redes comunitarias, informó la directora general del IMT, Marcia Benavides Villafranca.

En representación de Tamaulipas asistieron integrantes del IMT y las coordinadoras de los Centros LIBRE en los 24 municipios del estado, quienes participaron en conferencias, talleres y dinámicas enfocadas en el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la recopilación de propuestas para mejorar la atención que se brinda a las mujeres en las comunidades.

Benavides Villafranca destacó que los Centros LIBRE forman parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual se ofrecen servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social, actividades comunitarias y acciones para promover los derechos de las mujeres, su autonomía económica y la prevención de las violencias.

La titular del IMT señaló que, a través de los 24 Centros LIBRE en Tamaulipas, se continúa acercando estos servicios a más mujeres, generando espacios seguros de atención y acompañamiento.

“Nuestro compromiso es seguir acercando oportunidades, protección y acompañamiento a más mujeres, porque cuando una mujer ejerce plenamente sus derechos, fortalece a su familia y a toda su comunidad”, concluyó Benavides Villafranca.