Iniciará en Tamaulipas la dispersión de moscas estériles para combatir el gusano barrenador

Ciudad de México.- Julio 09 de 2026.- El reforzamiento de la campaña contra la plaga del gusano barrenador del ganado, con la dispersión de moscas estériles producidas en la nueva planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, iniciará en el estado de Tamaulipas, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró que el gobierno federal realiza un gran esfuerzo para evitar que haya mayor contaminación por esta causa.

“La idea es que se libere esta mosca y se va a liberar del norte hacia el sur. Esa es la manera en que se resuelve. Entonces, se produce esta mosca estéril, se lleva a Tamaulipas y en Tamaulipas va a empezar la dispersión. Entonces, tarda como tres semanas, si mal no recuerdo, en que ya podamos tener esta mosca estéril para poder trasladarla a Tamaulipas y empezar a distribuirla”, expresó la presidenta durante su conferencia, este jueves en Palacio Nacional.

La presidenta confió en que esta estrategia marcará, de manera definitiva, de nuevo, la erradicación del gusano barrenador del ganado. “Ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo”, dijo.

Recordó que la nueva planta de producción de moscas estériles en Chiapas tardó un año en su construcción, aunque normalmente se hubiera llevado dos años. “Se trabajó muy rápido y hay gente muy especializada en SENASICA que está a cargo de este proceso”, mencionó.

En Tamaulipas, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha llevado a cabo una intensa campaña para prevenir y combatir la plaga del gusano barrenador del ganado, incluyendo una inversión de 15 millones de pesos para el reforzamiento de las diversas acciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Estos recursos se destinan a acciones operativas como la movilización, el barrido sanitario y las denominadas “volantas”, con más de 60 agentes desplegados en campo, permitiendo una atención oportuna de los casos detectados, en estrecha coordinación con instancias como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y la Comisión México–Estados Unidos para la Erradicación de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas, lo cual ha permitido avanzar de manera sostenida en el control de esta plaga.