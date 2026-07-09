Impulsa Gobierno del Estado infraestructura educativa en escuelas de Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Julio 09 de 2026.- El Gobierno del Estado impulsa la infraestructura educativa, al realizar una gira de arranque de obras en cuatro planteles escolares de Tampico. Accionesque serán ejecutadas por el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa(ITIFE), con una inversión superior a 7.9 millones de pesos (MDP).

El Director General del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, encabezaron el inicio de estas obras, que permitirán mejorar las condiciones de los espacios educativos en beneficio de niñas, niños y jóvenes de la citada región de Tamaulipas.

El titular del Instituto señaló que las obras contemplan la rehabilitación de aulas y la techumbre en la Escuela Primaria “Justo Sierra” de edificios en la Escuela Secundaria General No. 4 “Andrés Araujo Araujo” de la techumbre e impermeabilización de edificios en la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”; así como de edificios con refuerzo estructural en la Escuela Primaria “Centenario Profa. Elena Maldonado Robles”.

Refirió que el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo la infraestructura educativa para brindar espacios más seguros, funcionales y dignos a la comunidad escolar.