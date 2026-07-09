Impulsa Economía nuevas oportunidades para emprendedores de “Hecho en Tamaulipas”

La Expo Proveedores “Consume lo Hecho en Tamaulipas” promueve la vinculación de productos y servicios locales con dependencias y organismos gubernamentales

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 09 de 2026.-Con el propósito de abrir nuevas oportunidades de comercialización para emprendedoras y emprendedores locales, la Secretaría de Economía llevó a cabo la Expo Proveedores “Consume lo Hecho en Tamaulipas”, un espacio orientado a vincular la oferta de productos y servicios tamaulipecos con dependencias, organismos gubernamentales, trabajadores del Gobierno del Estado y público en general.

La finalidad de esta iniciativa es generar condiciones para que las y los emprendedores del programa Hecho en Tamaulipas amplíen sus oportunidades de comercialización y puedan integrarse a las cadenas de proveeduría del sector público.

Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, destacó que la instrucción de la secretaria Ninfa Cantú Deándar es fortalecer los espacios de promoción, vinculación y venta para que más micro, pequeñas y medianas empresas puedan ampliar su cartera de clientes, consolidar su crecimiento y posicionar la calidad de lo que se produce en la entidad.

En la expo, las y los participantes presentaron una amplia oferta de bienes y servicios relacionados con la organización de eventos, coffee break, alimentos para reuniones, uniformes, productos de limpieza, mobiliario, artículos de papelería, insumos operativos, servicios de mantenimiento, agua purificada, artesanías, material promocional y otros requerimientos de la administración pública estatal.

Asimismo, se resaltó la importancia de consumir productos y servicios locales, ya que esto contribuye a fortalecer la economía regional, generar empleos, impulsar una economía circular y reconocer el talento, esfuerzo y creatividad de las familias emprendedoras tamaulipecas.

Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas impulsa una economía más cercana, solidaria y con prosperidad compartida, donde las y los emprendedores locales tienen mayores oportunidades para crecer, vender y formar parte del desarrollo económico del estado.