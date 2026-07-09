Fortalece TPT atención y el seguimiento de solicitudes ciudadanas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 09 de 2026.- Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, llevó a cabo una jornada de capacitación virtual en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dirigida a personas servidoras públicas de diversas dependencias, entidades, ayuntamientos y órganos garantes.

Esta iniciativa busca actualizar y fortalecer los conocimientos de los responsables de la atención y el seguimiento oportuno de las solicitudes de información ciudadanas.

Durante la sesión, personal de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas expuso los aspectos fundamentales del procedimiento legal, los plazos estrictos previstos en la ley, las obligaciones de las áreas competentes y las buenas prácticas necesarias para asegurar que cada respuesta sea otorgada de manera oportuna y con estricto apego a derecho.

“En cada solicitud se analizan los criterios técnicos y los mecanismos estratégicos que permitan optimizar y agilizar el procesamiento interno de las solicitudes de acceso a la información” aseguró Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Entre las y los asistentes a este encuentro digital se encuentran representantes del Ayuntamiento de Reynosa, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Llera, el Sistema DIF Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y el Colegio de Tamaulipas, quienes refrendaron su responsabilidad institucional ante el cumplimiento de la normatividad vigente.

Pedraza Melo dijo que de esta manera, se atiende la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que el acceso a la información sea una realidad accesible y eficiente para las y los tamaulipecos.