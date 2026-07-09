Firman la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el Organismo de Cuenca Golfo Norte convenio para fortalecer la gestión de los Consejos de Cuenca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 09 de 2026.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y el Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA firmaron un convenio de colaboración para mejorar la coordinación y operación de las gerencias del Consejo de Cuenca de los Ríos San Fernando–Soto la Marina y de la Comisión de Cuenca del Río Guayalejo–Tamesí.

El acuerdo fue suscrito por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, y el director general del Organismo de Cuenca Golfo Norte de CONAGUA, Jaime Cano Pérez, en el marco de la Séptima Sesión del Consejo de Cuenca de los Ríos San Fernando Soto la Marina, con el objetivo de consolidar la coordinación interinstitucional para una gestión integral y sustentable del recurso hídrico.

Durante la sesión se revisó la situación hídrica de la cuenca mediante la presentación del Monitor de Sequía, el pronóstico meteorológico, el histórico de lluvias y la estrategia del operativo de vigilancia en los ríos Purificación, Corona y Pilón.

Como parte de los trabajos del Consejo, el MVZ Jorge Zertuche Rodríguez rindió protesta como presidente del órgano colegiado.

Finalmente, Quiroga Álvarez destacó que estas acciones buscan fortalecer la participación de los distintos sectores usuarios del agua y avanzar en la recuperación de la sostenibilidad de la cuenca.