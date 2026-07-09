Entrega SEBIEN apoyos sociales en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Julio 09 de 2026.- El mejoramiento de las condiciones de vida de las familias tamaulipecas se construye todos los días con cercanía y con profundo sentido humano, bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya, expresó la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, en una gira de trabajo por Nuevo Laredo.

Acompañada de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, hizo entrega de 100 tinacos para almacenamiento de agua a población de escasos recursos, en un evento realizado en las instalaciones del Centro Comunitario Francisco Villa, a donde asistieron más de 300 personas.

Agradeció la presencia de las familias neolaredenses reunidas en esta jornada, así como a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ofreció recursos municipales para la instalación de estos equipos almacenadores de agua.

“Gracias, presidenta, por sumarse a esta coordinación institucional, donde cada área aporta, desde su responsabilidad, lo que le toca para lograr nuestro objetivo: que es el de mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos” expresó.

Casas González remarcó que esta colaboración es parte de la transformación con bienestar que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya “porque somos pueblo sirviendo al pueblo”, subrayó.

En este evento se hizo entrega también de chalecos insignia de la Secretaría de Bienestar Social a las y los voluntarios del programa Gestores del Bienestar, a quienes la titular de SEBIEN invitó a portarlos con orgullo y sobre todo con la misma actitud humanista, cálida y empática con la que se practica la política social de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y en Tamaulipas, por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Resaltó, asimismo, la labor que con mucho cariño despliega en todo el territorio tamaulipeco la doctora María de Villarreal, quien encabeza el Sistema DIF en el estado.

Más tarde y como parte de esta gira de trabajo, se llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios dentro del programa Alimentando tu Bienestar en las instalaciones de la Nueva Ciudad Deportiva de la colonia Villas de San Miguel.

Este programa contempla entregar este año más de 300 mil paquetes alimentarios en todo el estado, mismo que cuenta con la innovación de una tarjeta con código QR y fotografía del beneficiario, además de un holograma de seguridad.