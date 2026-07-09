Encabezó la presidenta Glynnis Jiménez en La Pesca inicio del Operativo “Verano Seguro 2026”

En un importante evento que se llevó a cabo en la Playa La Pesca la mañana de este jueves 9 de julio, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, acompañada de autoridades civiles y militares y de cuerpos de seguridad y auxilio del municipio, dio el banderazo al Operativo Verano Seguro 2026, con motivo del inicio de las vacaciones de verano.

En su mensaje, la Alcaldesa reiteró el compromiso de su administración de brindar seguridad, orden y hospitalidad a los visitantes a los centros turísticos de Soto la Marina, para lo cual se cuenta con el firme apoyo de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Estatal, y Angeles Verdes en el entendido de que la seguridad es una responsabilidad compartida, ya que ningún orden de gobierno puede hacerlo, resaltando que trabajando unidos ganan las familias y quienes visitan el municipio.

Subrayó la presidenta municipal, que de manera particular, Protección Civil y Tránsito de Soto la Marina reforzarán su trabajo de viernes a domingo, indicando asimismo que el personal de servicios públicos trabajará de manera permanente en la limpieza y que estarán muy pendientes en los servicios de agua y energía eléctrica.