Dota SET de centro de cómputo a la Escuela Primaria Multigrado “Leona Vicario” de San Nicolás

San Nicolás, Tamaulipas.– Julio 09 de 2026.- Con la finalidad de que todas y todos los estudiantes cuenten con las mejores herramientas para su desarrollo educativo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), acondicionó y equipó las instalaciones del centro de cómputo de la Escuela Primaria Multigrado “Leona Vicario”, del municipio de San Nicolás.

Miguel Ángel Valdez García, titular de la SET, mencionó que este espacio educativo se equipó con cinco laptops, la instalación de aire acondicionado y la señal de internet, lo que garantizará que las y los estudiantes tengan acceso a una amplia diversidad de contenidos educativos y a las posibilidades que brinda esta tecnología.

Señaló que estas obras se suman a otras que se han efectuado en el plantel durante el presente año, como la construcción de un comedor desayunador, la instalación del servicio de internet satelital, la pizarra inteligente, el servicio de agua hidrosanitaria y la remodelación de las instalaciones de estancia del maestro titular de la escuela, así como de los baños de las alumnas y alumnos.

Resaltó que estas acciones comprueban el compromiso que el Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene con el sector educativo, al garantizar infraestructura y servicios educativos modernos y funcionales para una educación integral y de excelencia al servicio de la comunidad escolar de San Nicolás.

En la ceremonia de corte de listón e inauguración del centro de cómputo acompañaron al secretario de Educación la presidenta municipal de San Nicolás, Analy Becerra Reséndez; el director del CETE, Orlando Daniel Vázquez Berrones; e integrantes de la estructura educativa, quienes coincidieron en que este espacio representa un avance clave para la formación de las y los niños nicolaitas.