DIF Tamaulipas lleva el Corredor de la Salud a las familias de Altamira

-Los Corredores de la Salud son jornadas de atención integral, preventiva y gratuita que forman parte del programa Lazos del Bienestar

Altamira, Tamaulipas.- Julio 09 de 2026.- El parque recreativo Satélite fue sede del Corredor de la Salud, una jornada impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, como parte de la estrategia Lazos del Bienestar, mediante la cual cientos de familias accedieron a servicios médicos, trámites y apoyos gratuitos o de bajo costo.

“Esto es un ejercicio que hacemos de la mano con la la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar, la Secretaría General de Gobierno y los municipios; lo que buscamos es acercarnos a las personas para identificar las necesidades que enfrentan en materia de salud”, explicó Mariela Benavides Espronceda, directora de Atención a Población Prioritaria del Sistema DIF Tamaulipas.

Agregó que además, “abrimos un módulo de peticiones y todas tendrán seguimiento, porque el programa Lazos del Bienestar tiene precisamente ese propósito: atender de manera inmediata las solicitudes de la población”.

Durante la jornada se brindó atención a más de 600 personas provenientes de 66 colonias de Altamira, quienes recibieron consultas médicas, afiliación al IMSS-Bienestar, atención ciudadana, trámites del Registro Civil, servicios de planificación familiar, vacunación, atención en salud materna y vacunación antirrábica, entre otros.

Asimismo, se entregaron lentes graduados y para vista cansada, aparatos auditivos y apoyos funcionales como bastones, muletas y sillas de ruedas. También se instalaron módulos de gestión comunitaria para canalizar solicitudes ciudadanas, además de servicios del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), la Beneficencia Pública y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Los Corredores de la Salud forman parte de la estrategia Lazos del Bienestar, que actualmente opera en 10 municipios de Tamaulipas mediante 12 polígonos de atención prioritaria.

Estas jornadas concentran en un mismo espacio atención médica, acciones preventivas, orientación social y trámites básicos, facilitando el acceso gratuito a programas y apoyos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer entornos de bienestar y paz.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas, en coordinación con instituciones federales, estatales y municipales, refrenda su compromiso de acercar servicios integrales a las familias que habitan en comunidades de atención prioritaria, promoviendo una atención cercana, oportuna y con sentido humanista.