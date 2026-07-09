Acercan más de 100 oportunidades laborales a las familias de González

– El empleo transforma vidas

González, Tamaulipas.– Julio 09 de 2026.- Con el objetivo de acercar oportunidades de empleo formal a la población, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional del Empleo, participó con un módulo de atención ciudadana en el municipio de González, donde se promovieron más de 100 vacantes disponibles para personas buscadoras de empleo, además de una jornada de reclutamiento para integrarse como Protector de la Nación.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la vinculación laboral en todas las regiones del estado, acercando opciones de empleo formal que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de las familias tamaulipecas mediante el trabajo coordinado del Servicio Nacional del Empleo.

Durante la jornada, la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Empleo de Altamira que coordina Yolanda Gómez Aguilar, y que brinda atención a los municipios de González, Altamira y Aldama, informó a los asistentes sobre las vacantes disponibles y distribuyó información relacionada con el proceso de reclutamiento para quienes deseen incorporarse como Protector de la Nación.

El proceso de reclutamiento se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, donde las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida para iniciar su proceso de selección.

Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 65 años de edad, contar como mínimo con estudios de secundaria concluidos, disponibilidad para viajar y cambiar de residencia, además de presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada en el caso de los hombres. Las plazas ofrecen las prestaciones de ley y forman parte de una convocatoria de alcance nacional que contempla alrededor de 300 vacantes.

Illoldi Reyes dijo que con estas acciones se reafirma el compromiso de acercar oportunidades laborales a las y los tamaulipecos, impulsando la colocación en empleos formales y fortaleciendo el bienestar de las familias, en concordancia con el gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.