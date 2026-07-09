Respalda Nafin proyectos estratégicos de Tamaulipas

-Para impulsar desarrollo e inversión, además de capacitar y dar asesoramiento técnico a empresas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 09 de 2026.- El Director General de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, presidió la Primera Sesión del Consejo Consultivo y refrendó, ante el gobernador Américo Villarreal Anaya, la alianza estratégica para impulsar los principales proyectos del estado y para fortalecer los programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento para las empresas de Tamaulipas.

Al establecer un diálogo directo con las y los integrantes del Consejo Consultivo, que preside Juan Miguel Rubio Elosua, durante la reunión celebrada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el titular de Nafin y Bancomext reconoció el desarrollo de los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, como el Puerto del Norte, de Matamoros; el Puerto Interior de Ciudad Victoria, y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en Altamira.

“No están solos, venimos a trabajar de la mano con ustedes, venimos a escuchar, como les decía al principio y como lo platicaba el presidente del Consejo Consultivo. Ustedes son quienes están en campo, quienes platican con el resto de las empresas, quienes saben justamente dónde están las oportunidades, y para nosotros es muy importante escucharles, entablar un diálogo directo y, por supuesto, poder plantearles cómo podemos apoyarles desde la Banca de Desarrollo”, expresó el funcionario federal.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal dio la bienvenida a la iniciativa de Carlos Torres de celebrar en esta capital la primera reunión del Consejo Consultivo y exponer en territorio las oportunidades para respaldar el desarrollo y la capacidad operativa del estado, así como el interés del sector empresarial.

El gobernador destacó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira y comentó que recibió la confirmación, por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre la instalación de la empresa canadiense Logistec.

“Es un hecho y en las próximas semanas se harán las consideraciones concretas para esta empresa naviera y transportadora también de marcos de acero, que va a estar operando en Altamira”, expresó.

El mandatario tamaulipeco expuso las ventajas estratégicas del estado, su vocación logística y la gran capacidad de industrialización y de petroquímica, además de la suficiencia del recurso hídrico, principalmente en la región centro y zona sur, lo que permitirá seguir dando esta gran vocación de oportunidad y desarrollo y que Tamaulipas se signifique en el marco nacional para beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas, y haga lo que le corresponde para la grandeza de México.

Luego de una amplia exposición de los modelos estratégicos, programas y servicios financieros de primer y segundo piso que ofrece la Banca de Desarrollo, por parte de directivos de la institución, y de la participación de las y los integrantes del Consejo Consultivo, quienes expusieron algunas propuestas y planteamientos, Javier Ávila Martínez, ejecutivo de Nacional Financiera en Tamaulipas, dio a conocer los resultados de la reunión, en la que se acordó intensificar la promoción conjunta en territorio por parte de Nafin, para llegar a más empresarios en todo el estado, estableciendo compromiso de fechas y eventos para poder darle seguimiento puntual al mismo.

Asimismo, se acordó trabajar en la región de El Mante para organizar una gira de difusión con los consejeros de la región y las cámaras, para poder tener ese soporte técnico tan necesario en esta zona; además de generar una ventanilla en el Fondo Tamaulipas para el programa de financiamiento del Plan México, y coordinar la colaboración con la Secretaría de Economía en la difusión de la oferta de servicios financieros y no financieros de Nafin y Bancomext en todo el estado.

Al dar la bienvenida a esta reunión de trabajo, Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía en Tamaulipas, indicó que gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal y al compromiso de Nacional Financiera se ha consolidado una alianza estratégica que hoy ofrece resultados concretos para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Destacó que el mejor ejemplo es el programa Crédito Impulso, que desde agosto de 2023 ha otorgado 910 financiamientos en los sectores comercial, industrial y de servicios, en 19 municipios, logrando proteger y consolidar casi 20 mil empleos, mientras que, a través del Fondo Tamaulipas, en solo tres años se han colocado cerca de 2 mil mdp en financiamiento productivo, “una cifra equivalente a la alcanzada durante los dos gobiernos estatales anteriores juntos”, mencionó.

“Gracias por creer en Tamaulipas; gracias por construir junto con nosotros una alianza que genera oportunidades, fortalece a nuestras empresas y demuestra que, cuando las instituciones trabajan unidas, la confianza se transforma en inversión, el financiamiento se convierte en desarrollo y el desarrollo mejora la vida de las familias tamaulipecas”, dijo.

Por parte del Gobierno del Estado, Gustavo Guzmán Fernández, Director General de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, tuvo a su cargo la presentación del desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros, mientras que Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía, expuso el proyecto del Puerto Interior de Ciudad Victoria, y Víctor Manuel Landa Ríos, Director General de Planeación, dio a conocer el proyecto del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira.