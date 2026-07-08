Secretaría de Salud refuerza protocolos ante la temporada de lluvias y huracanes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- Ante el riesgo de afectaciones por el pronóstico de lluvias y las condiciones generadas por circulaciones ciclónicas, la Secretaría de Salud activó las acciones de vigilancia para prevenir daños a la salud, antes, durante y después de registrarse este tipo de fenómeno natural.

Bajo la instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se mantiene la coordinación permanente con las dependencias involucradas como Protección Civil, CONAGUA, COEPRIS, Distritos de Salud para el Bienestar, así como las unidades hospitalarias.

Lo anterior lo informó la Directora de Epidemiología, Julita Portilla Sosa, al señalar que se encuentran activos los protocolos para la atención efectiva ante cualquier emergencia que pudiera registrarse y que podría derivarse por la presencia de las lluvias, aunado a que permanecemos en temporada de huracanes.

“Estas acciones se suman al proyecto preventivo del gobernador Américo Villarreal Anaya y luego de la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional, coordinado por Protección Civil para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, la Secretaría de Salud activa la vigilancia sanitaria y epidemiológica con el fin de mitigar y salvaguardar la salud de la población”, destacó Portilla Sosa.

Dijo que, para evitar riesgos y afectaciones, se analizan los posibles daños provocados por vientos, crecientes de ríos, entre otros, así como se abastece con insumos y medicamentos necesarios, se verifican los refugios que pudieran ser habilitados para esta temporada, así como se integran brigadas médicas y se habilitan puntos estratégicos de atención.

Por último, hizo el llamado a la población a mantenerse informados por las fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y de Protección Civil, así como las recomendaciones para que no arriesguen su vida ante las lluvias e inundaciones que podrían registrarse.