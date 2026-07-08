Reúne INJUVE a delegados y enlaces gubernamentales para coordinar la agenda estatal

-Con el propósito de articular esfuerzos de cara a las celebraciones del Mes de la Juventud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- Con el propósito de consolidar una agenda de trabajo unificada y articular esfuerzos de cara a las celebraciones del Mes de la Juventud, se llevó a cabo una reunión clave convocada por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE). Este encuentro reunió a delegados regionales, así como a enlaces de diversas dependencias del gobierno del estado y representantes de los gobiernos municipales, buscando optimizar la aplicación de los programas públicos dirigidos a este sector.

La Reunión de Instancias de Atención a la Juventud, encabezada por Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, contó con la asistencia y participación tanto presencial como vía remota, de servidores públicos estatales estratégicos para fortalecer esta sinergia. Entre los asistentes se encontraron Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres; Roxana Guerrero Galván, directora general del Instituto de Defensoría Pública; así como, desde el ámbito federal, Yocelin Diego Cortez, subdirectora de Vinculación y Actualización del Instituto Mexicano de la Juventud.

Durante su intervención, el titular del INJUVE destacó la relevancia de estrechar la comunicación directa con los liderazgos regionales y municipales. El funcionario enfatizó que el éxito de las políticas públicas radica en la capacidad de respuesta en territorio, por lo que instó a los delegados y enlaces a trabajar de manera cercana y coordinada para asegurar que las acciones del Instituto impacten positivamente en sus comunidades.

Cabe señalar que estas acciones responden de manera directa a la visión humanista y de transformación social que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya. Bajo su liderazgo, el INJUVE, como organismo perteneciente a la Secretaría del Trabajo liderada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, opera con la misión de dignificar el entorno de la juventud tamaulipeca, impulsando la inclusión laboral, el bienestar y la justicia social desde el ámbito local hasta el estatal.

Por su parte, la presencia de las titulares del Instituto de las Mujeres y de la Defensoría Pública subrayó que el enfoque transversal, de equidad de género y de protección legal que se busca replicar a través de las delegaciones y los municipios. Con esta colaboración, los enlaces municipales y estatales contarán con herramientas institucionales para canalizar de forma prioritaria programas de empoderamiento hacia las y los jóvenes de sus respectivas localidades.

Al término de la reunión, los asistentes acordaron mantener canales permanentes de comunicación para evaluar de forma periódica las metas establecidas en las distintas regiones de la entidad. De este modo, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar en unidad, consolidando una red institucional fuerte que descentraliza los esfuerzos y pone al centro del desarrollo estatal el bienestar y el futuro de su juventud.