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Protege SET  derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 08 de 2026.- Como lo ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la educación es un derecho para todas y todos y, por eso, no se puede condicionar al pago de las cuotas voluntarias, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“A través de ustedes (medios de comunicación), hacer el llamado; vendrá ya el periodo de inscripciones. Igual ha dicho la presidenta: la educación no es una mercancía, la educación es un derecho para todos; la aportación es voluntaria, es legal, está en la ley, la piden los padres de familia, pero que sea para servir a los demás”, precisó.

Indicó que, hasta el momento, se está analizando una denuncia de un padre de familia de una escuela primaria de Matamoros, quien asegura que su familiar fue excluida debido a que no se cubrió un pago a la institución.

“Estábamos revisando uno en Matamoros; por ahí nos mandaron el video. Están revisando tanto el director como el supervisor la situación. El padre de familia dice que se le excluyó y el director dice que no, que no hubo ninguna exclusión. Entonces, esta semana vamos a citar tanto al director como al supervisor”.

Comentó que, en caso de que se compruebe que las autoridades educativas cometieron una falta, se les apercibirá y se garantizará que todas y todos los estudiantes tengan los mismos derechos, de acuerdo con lo que marca la ley.

Refrendó el compromiso del Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, que, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, brinda una educación inclusiva, humanista y de calidad para las y los estudiantes tamaulipecos.

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