POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Casi 4 años y el caso Yahleel sigue empantanado

Desde hace 3 años 8 meses, que la entonces secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos, dio a conocer las irregularidades producto del encargo de Yahleel Abdala Carmona en esa misma dependencia, las cuales calificó como “muy graves”, y se refirió a la desaparición de expedientes digitalizados de los padrones de beneficiarios; aunque no lo afirmó, se deduce que esos derechohabientes de la Sedesol, eran ficticios, una forma de desaparecer recursos.

De acuerdo a la carpeta de investigación 733/2025, los presuntos daños al erario rondan los 985.2 millones de pesos. Además, Aguirre de los Santos citó el hallazgo de una veintena de “aviadores” en la nómina de la dependencia; también hizo alusión a la desaparición de comprobantes de pagos de compensaciones. Seguramente usted recordará, que en esa ocasión se habló de la existencia de más de mil cajas de documentos que fueron revisados afanosamente.

Hoy esa información está en la red, el cementerio de muchas acciones inconclusas, o que simplemente cambiaron de rumbo y de dimensión. ¿Dónde quedó la gravedad de esas irregularidades? ¿O sólo fue llamarada de petate? Yahleel Abdala, aunque con un amparo en la mano, parece que no sufrirá ni un rasguño legal; que su pena no pasará del linchamiento mediático del momento, pese a su probable responsabilidad por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La exfuncionaria que hoy se identifica por sus iniciales “YAC”, enfrenta investigaciones por su probable responsabilidad, por el delito, de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de irregularidades en la adquisición de despensas durante su gestión al frente de la Sedesol del Gobierno de Tamaulipas, dependencia que hoy está bajo la dirección de la Dra. Lucero Casas González.

La cuestión es que el tiempo todo, o casi todo lo borra, por lo menos le resta dimensión. En Tamaulipas, pueden prescribir en 5 años algunos delitos, esto ocurre cuando la pena máxima de prisión sea hasta de 10 años, con un mínimo de 3 años de prisión. Esto aplica mediante el cálculo del término medio aritmético (la suma de la pena mínima y máxima dividida entre dos.

En esa carrera contra el tiempo, el caso de YAC lleva casi 4 años, se le dictó prisión preventiva justificada, y su defensa logró un amparo para continuar el proceso en libertad.

QUE CALMEN SUS ANSIAS DE NOVILLERO. – El llamado del gobernador Américo Villarreal Anaya a los integrantes de su gabinete, para que se definan entre seguir sirviendo a Tamaulipas, o dedicarse a buscar una candidatura rumbo a las elecciones de 2027, fue un llamado de atención; los movimientos que hagan los aspirantes a un puesto de elección popular por iniciativa propia, los desacredita ante el Gran Elector, que es el que dará el banderazo, definirá las reglas internas del juego político y “palomeará” a quienes jugarán en el campo de batalla del año próximo.

Además de los lineamientos legales, que tiene sus tiempos, existe la visión ciudadana, que no ve con buenos ojos a estos funcionarios que fácilmente están dispuestos a dejar sus actuales cargos, en busca de otro puesto. Aquello de “cumplir y hacer cumplir” sale sobrando cuando la chuleta de enfrente se ve más apetitosa que la que tiene en su poder.

Por lo pronto, ya les dijeron a estos adelantados, que calmen sus “ansias de novilleros”, que esperen el banderazo de salida, y que no por madrugar amanece más temprano.

GOBIERNO DE VICTORIA APOYAR A EMPRENDEDORES LOCALES. – El alcalde Lalo Gattás Báez ha mostrado una y otra vez, su decisión de fortalecer el desarrollo económico local y generar más oportunidades para los empresarios victorenses, así lo ratificó al asistir a la Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas, “Orgullo de Nuestra Tierra”.

Este evento fue organizado por la Secretaría de Economía del gobierno del Estado, de la que es titular, Ninfa Cantú Deandar, y contó con la participación de 30 emprendedores y empresas, que expusieron y permitieron degustar a los asistentes sus variados productos.

En esa ocasión el alcalde Gattás expresó: “Esta feria demuestra que la mejor forma de impulsar nuestra economía es haciendo equipo. Reconozco el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y la secretaría de Economía del gobierno del Estado, por impulsar y fortalecer esta iniciativa”.

El jefe edilicio reconoció la participación de la CANACO, CANIRC y directivos de cadenas comerciales, por su colaboración y participación para hacer más grande a Tamaulipas, asimismo, ratificó la confianza de sus agremiados por apostarle a la Capital del Estado con inversión y generación de empleo.