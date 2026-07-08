Invita Vocería de Seguridad Tamaulipas a la ciudadanía a unirse a su canal oficial de WhatsApp

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía y brindar información oportuna, verificada y de interés público, la Vocería de Seguridad Tamaulipas invita a las y los ciudadanos a unirse a su canal oficial de WhatsApp.

A través de este canal, las personas podrán recibir de manera gratuita información oficial sobre temas de seguridad, resultados relevantes, recomendaciones preventivas, avisos importantes y comunicados emitidos por las autoridades, directamente en su teléfono móvil.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, Willy Zúñiga Castillo expresó que “a través de este espacio la vocería de seguridad busca acercar información confiable a la población, contribuyendo a combatir la desinformación y fortaleciendo la cultura de la prevención.”

¿Cómo unirse al canal? Desde la aplicación de WhatsApp, ingresando a la pestaña “Novedades”, seleccionando “Explorar canales” y buscando “Vocería de Seguridad Tamaulipas”.

La invitación está abierta para toda la ciudadanía interesada en mantenerse informada a través de fuentes oficiales y contribuir a una comunidad mejor informada.

Por ello hicieron el exhorto a unirse al canal oficial de WhatsApp de la Vocería de Seguridad Tamaulipas y mantenerse informado con datos verificados, información oportuna y contenidos de interés para las y los tamaulipecos.

Canal oficial: https://whatsapp.com/channel/0029VbDCx0h59PwJejvg5U2e