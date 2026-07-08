Incentiva UTTN aprendizaje de estudiantes con experiencias reales de gestión pública

Reynosa, Tamaulipas.– Julio 08 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre estudiantes e instituciones del sector público relacionadas con sus carreras, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) organizó una visita al Archivo Municipal de Reynosa por parte de jóvenes de la carrera de Ingeniería Industrial.

En la visita académica a este icónico espacio cultural e histórico de Reynosa, las y los universitarios conocieron y analizaron los procesos de organización, administración y resguardo de documentos públicos, informó el rector Tadeo Luebbert Iberri.

Expresó que, durante el recorrido, las y los alumnos de tercer cuatrimestre del Grupo “A”, del área de Sistemas de Gestión de Calidad, tuvieron la oportunidad de conocer de manera práctica los procesos de gestión documental, organización, conservación y digitalización de archivos, comprendiendo la importancia que tiene el control eficiente de la información dentro de las organizaciones públicas o privadas.

Resaltó que esta actividad permitió que las y los jóvenes fortalecieran sus conocimientos sobre administración de procesos, trazabilidad de la información, mejora continua y sistemas de calidad, competencias fundamentales para su desarrollo profesional, y que contribuyen a su formación como ingenieros con una visión integral de los procesos administrativos y operativos.

Añadió que las y los universitarios identificaron cómo una adecuada gestión documental favorece la toma de decisiones, optimiza recursos e incrementa la eficiencia operativa, elementos que podrán aplicar en diversos entornos industriales y de servicios a lo largo de su trayectoria profesional.

Durante el traslado y recorrido, los estudiantes de la UTTN estuvieron acompañados por César Augusto Ruge Villamil, docente de la carrera y responsable de la actividad académica.

Luebbert Iberri finalizó apuntando que, con este tipo de actividades, la UTTN reafirma su compromiso con una educación de calidad, vinculada con el entorno y orientada al desarrollo de competencias prácticas, en congruencia con las políticas educativas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, liderada por Miguel Ángel Valdez García, para responder a las necesidades actuales del sector productivo y de la sociedad.