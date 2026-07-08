Impulsan emprendimiento y fortalecen el autoempleo con entrega de equipo productivo en Ciudad Mante

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- El impulso al autoempleo y al fortalecimiento de pequeños emprendimientos continúa avanzando en Tamaulipas con la entrega de equipo productivo del subprograma Tamaulipas Emplea, Estrategia Tamaulipas Equipa, mediante el cual se beneficia a personas buscadoras de empleo que enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral, brindándoles herramientas para desarrollar actividades productivas y generar ingresos propios.

Como parte de esta estrategia, y bajo las instrucciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, se entregó una secadora a gas con capacidad de 18 kilogramos para fortalecer las operaciones de la lavandería “Limpio y Seco”, emprendimiento encabezado por Adelaida Salas Tinajero, quien recibió este apoyo en especie para consolidar su negocio y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Consuelo Nayeli Lara Monroy, directora general de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo de Tamaulipas, dijo que el subprograma Tamaulipas Emplea, Estrategia Tamaulipas Equipa, tiene como objetivo respaldar a personas con conocimientos, habilidades y experiencia para emprender o fortalecer una actividad productiva, mediante la entrega de maquinaria, equipo, mobiliario y herramientas que les permitan generar autoempleo, consolidar sus negocios y acceder a empleos dignos y sustentables.

Indicó que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece la política de inclusión laboral y desarrollo económico impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, promoviendo oportunidades que transforman la vida de las familias tamaulipecas a través del trabajo digno, el emprendimiento y el bienestar social.

En este evento participaron Virginia Pineda Camargo, directora de Desarrollo Económico de El Mante en representación de la alcaldesa; Ernesto Cristóbal Fuentes García, coordinador de Apoyos Financieros y a la Capacitación del SNE Tamaulipas; Darío Saldaña Guevara, coordinador de la Unidad Regional Mante del SNE Tamaulipas; y Óscar Silva Zúñiga, responsable de la Estrategia Tamaulipas Equipa, quienes atestiguaron la entrega del apoyo y refrendaron el compromiso institucional con el desarrollo económico de las familias tamaulipecas.