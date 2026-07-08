Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT, la opción

Para acelerar la estrategia de transformación educativa, existe ya la determinación de Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que todas y todos los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional, estén también frente a grupo, de manera que, en automático se contará con profesores de alto perfil y gran nivel para que el alumnado tenga acceso a conocimientos de vanguardia y especializados.

En esta semana, el líder de los universitarios hizo saber que, de los 700 investigadores del SNII, 470 trabajan en la UAT, por tanto, en la estrategia de desarrollo de la universidad, se consolida como pilar científico en Tamaulipas.

La gran realidad es que, ese contacto edificado a instancias del Rector y del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, para que la UAT impacte con sus acciones en el desarrollo social y empresarial de la entidad, es bien percibido desde las familias, traduciéndose en confianza para que sus hijos estudiante carreras profesionales en la institución pública.

A diferencia de otras entidades del país, conde la Universidad está en las ciudades capitales, la Autónoma de Tamaulipas está en todas las regiones del estado a través de sus diferentes Campus y con una oferta educativa acorde a la demanda del sector productivo.

Con investigadores del Sistema Nacional, una cantidad de carreras que rebasa las 80 y la presentación hace unos días de maestrías en ingenierías que están relacionadas con la demanda de especialistas en la industria y el comercio, la UAT se prepara para el nuevo ciclo escolar que comenzará en el mes de agosto y para el cual, ya se hizo la selección de alumnos a través de la aplicación de la evaluación correspondiente, cuyos resultados se dan a conocer y pronto los que tienen luz verde para ingresar, podrán inscribirse.

Existe una estrategia integral de trabajo para el ciclo escolar que viene y, aunque no está definida como tal, debe de entenderse así, ya que, el sistema de becas del que Anaya Alvarado habló esta semana, se convierte en un respaldo de gran valor para los jóvenes que entregaron su confianza a la UAT para cursar sus carreras profesionales.

Los otros

El Palacio de Gobierno tiene un nuevo inquilino en la persona del licenciado Jesús Alejandro Rincón Herrera quien fue designado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya como director general de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, mismo que se estrenó como tal em la llevada este miércoles del Mandatario al inmueble, ya que, había personas esperándole para gestionar apoyos gubernamentales y el nuevo funcionario hizo su papel.

La idea con el nombramiento del nuevo funcionario es impulsar el trato directo con la población, canalizar de manera adecuada y peticiones y solicitudes que generen bienestar en las familias, en forma especial aquellas que le son entregadas durante los eventos oficiales, mismas que tendrán el seguimiento adecuado para que cada dependencia involucrada responsa a los planteamientos de las personas.

El Secretario de Educación del Gobierno de Tamaulipas, fue este miércoles a San Nicolas, porque fue invitado como padrino de la graduación de los niños de sexto de la Escuela Primaria de la cabecera municipal.

Ir a los municipios es cumplir su compromiso de supervisar la educación en las áreas rurales, que fue solicitada por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya.

Allá mismo en San Nicolás, tierra gobernada desde la alcaldía por Analy Becerra Resendez, luego fue a visitar la Telesecundaria Juan Rinón y otras primarias, la Francisco Javier Mina y Leona Vicario, en su recorrido por el municipio que menos habitantes tiene en la entidad, llegaría al Ejido El Palmar, para supervisar los avances de la infraestructura educativa de ese lugar.

A su paso por el municipio de San Carlos, junto con el director de Tecnología Educativa, Orlando Vázquez, revisarían que la conexión satelital a la Internet funcione de la manera adecuada a fin de que sea aprovechada al máximo por los alumnos de las instituciones educativas.

También en cosas de educación, pero, del lado sindical, el contraste es absoluto, ya que, mientras el Secretario General de la Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño no tiene prisa por terminar y hasta podría quedarse unos meses más debido a la cercanía del proceso electoral local y federal, quienes buscan sustituirlo andan bien acelerados, casi al grado de hacerle banquito para que se caiga antes de tiempo.

La realidad es que, el líder sindical tiene el control de las Delegaciones sindicales y de los sectores, porque ha cuidado mucho los detalles con quienes hacen que los programas educativos se queden en los salones y con aquellos que todos los días trabajan para que las escuelas funcionen de manera adecuada.

Por cierto, el hecho de que el contador y funcionario sindical, pero, al mismo tiempo trabajador de la educación Mariano Lara Salazar se haya encriptado en el SARTET y señalar que solo cumplirá con atender las necesidades de maestras y maestros requirentes de préstamos para la realización de sus proyectos familiares, no quiere decir que esté fuera de la jugada.

Incluso, como en la política del sindicato las bases son las que mandan, no debe echar en saco roto que la mejor opción para el relevo del líder Rodríguez Treviño.

Por cierto, allí en el SARTET, el Secretario General de la Sección 30, estuvo para entregar reconocimientos a los alumnos más destacados de primaria y a los maestros que fueron quienes lo llevaron a esa condición de excelencia.