Fortalece SIPRODDIS Tamaulipas cultura de inclusión y respeto a los derechos de las personas con discapacidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 08 de 2026.- Con el propósito de fortalecer una cultura institucional basada en la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades, el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) Tamaulipas llevó a cabo el taller “La Cultura de la Discapacidad”, dirigido a personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La capacitación fue impartida por Alberto Molina Terrazas, jefe de Implementación de SIPRODDIS, quien expuso los principios fundamentales para identificar y eliminar las barreras físicas, sociales y actitudinales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante su intervención, Molina Terrazas destacó que la inclusión debe convertirse en una práctica cotidiana dentro del servicio público, impulsando una atención con sensibilidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

“En Tamaulipas trabajamos para construir instituciones más incluyentes, donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad. Tal como lo ha impulsado nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, el humanismo y la empatía deben reflejarse en cada acción del servicio público, eliminando barreras y generando oportunidades para que todas las personas participen en igualdad de condiciones”, expresó.

El objetivo principal de esta jornada fue promover la eliminación de barreras actitudinales y sociales dentro de la administración pública, fortaleciendo una identidad institucional sustentada en la dignidad humana, la inclusión y el respeto a la diversidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente que impulsa SIPRODDIS Tamaulipas, encabezado por Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, para sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Al taller asistieron Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario del Empleo y Productividad Laboral; Cristina Mayela Lavín Sada, titular de la Dirección de Género e Inclusión Laboral; y Óscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE Tamaulipas, quienes refrendaron su compromiso de seguir promoviendo espacios laborales más incluyentes, accesibles y libres de discriminación.