Fomentan DEMA e ITACE proyectos de emprendimiento para la reinserción social de adolescentes

-Entre los proyectos se encuentran la elaboración de un carro para venta de comida y un huerto familiar

Reynosa, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- A través del Proyecto “Jóvenes Emprendedores” implementado por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), menores de edad en conflicto con la Ley Penal adquirieron habilidades para el empleo en el ámbito gastronómico y de la carpintería.

En primera instancia, elaboraron con madera reciclada un carro para venta de comida y refrigerios, en el cual prepararon tacos de cabeza de puerco para celebrar la inauguración de este emprendimiento denominado “DEMA TACOS”.

El corte del listón inaugural estuvo a cargo de la directora de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la SSPT, Maribel Leticia García Barrientos, quien, acompañada de dos Agentes del Ministerio Público inició también el taller de huerto familiar “La Esperanza”.

Este huerto, ubicado en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, albergará cultivos de cilantro, zanahoria, chile y lechuga cuyo cuidado estará a cargo de menores de edad que cumplen medidas no privativas de la libertad y sus madres.

La inauguración de ambos emprendimientos culminó con la degustación de los tacos entre las personas asistentes al evento, fortaleciendo así la relación entre las familias, autoridades y adolescentes en proceso de reinserción social.