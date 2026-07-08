Entregan 302 constancias de capacitación a PPLs del CEDES Matamoros

-Estas capacitaciones facilitan el acceso a oportunidades laborales a las PPLs

Matamoros, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la reinserción social, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros llevó a cabo la entrega de 302 constancias de capacitación para el empleo a personas privadas de la libertad (PPLs), quienes concluyeron diversos cursos impartidos por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Las capacitaciones abarcaron especialidades como inglés, estilismo y diseño de imagen, administración, soldadura y pailería, repostería, manualidades e informática, que facilitarán el acceso a oportunidades laborales una vez que las PPLs recuperen su libertad.

La directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado subrayó que este tipo de acciones permiten avanzar en el cumplimiento de los ejes rectores de la reinserción social, al brindar herramientas reales para el trabajo digno.

Por su parte la directora del CEDES Matamoros, Romana López Vega refirió que la capacitación representa una oportunidad tangible para que las PPLs desarrollen competencias que les permitan reconstruir su proyecto de vida.

Como parte del programa cívico, se contó con la participación de la banda de guerra y la escolta, integradas por PPLs, lo que dio realce a la ceremonia y evidenció el involucramiento activo de la población interna en actividades formativas y de disciplina.