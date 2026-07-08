Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Los cambios pueden llegar hasta el Altiplano Tamaulipeco

Anunciados y concretados los cambios en la estructura del Gobierno del Estado del Dr. Américo Villarreal Anaya, sobre todo en el sector Salud y otras áreas importantes más, se espera que de un momento a otro de acuerdo con las versiones del propio mandatario tamaulipeco podrían darse otros más, sobre todo los que buscarían un cargo de elección popular para la elección del 2027, y esto podría darse también en los municipios del altiplano tamaulipeco, donde algunas y algunos ya se han alborotado de que quieren jugar en la elección venidera. Así que pendientes para informar al respecto.

Mientras tanto, al parecer ya se le acabó el corrido, la cantaleta de que yo sigo en Miquihuana. Me refiero al que se dice y le dicen Licenciado y no lo es, Roque Sánchez Carrizal.

Tan es así que los que lo han visto últimamente rondando por la capital del estado, se refugia en uno de los tugurios de la mala muerte para calmar las penas y pensar con quien se la va a jugar en la próxima, porque si recordamos, la ley del nepotismo lo neutralizó, lo paro en seco y ya no hay vuelta de hoja.

Y por cierto, hablando de Miquihuana, hubo una invitación por parte de la Subsecretaría de Economía y el programa PYMES para participar en un evento hecho por Tamaulipas y el Ayuntamiento a cargo de Gladys Magalis Vargas Rangel, opto por enviar como representante al fastidioso y empalagoso de Tereso Vargas Castillo, que según allá es artesano, pues poner en alto este municipio el tal Tereso, siempre anda de lambiscón a quien le ve futuro.

Y un lambiscón es una persona aduladora o servil que lisonjea a alguien, generalmente con el objetivo de obtener un favor, un privilegio o ganar el afecto de sus superiores y así es el tal Tereso acaramelado. Mejor no hubieran mandado a nadie y todo estaría bien.

NOTAS CORTAS

1.- Muy lamentable, sobre todo los que tenemos Toyota, pues esta agencia de vehículos trasladará la producción al extranjero y se van todos los empleos de esa línea de producción de México. Que lastima.

2.- Jaumave estará de manteles largos este próximo 23 de julio, pues se celebrará el 409 aniversario de la fundación del municipio y el alcalde Manuel Báez Martínez, está invitando a los amigos de la región y alrededores a la celebración de este importante acontecimiento, en el cual habrá ceremonia cívica, cabalgata, jaripeo y concluirá con un baile popular, eventos con los que buscan fortalecer la identidad y las tradiciones del municipio de la guacamayas. Así que no faltes y todo será en un ambiente de armonía familiar. Qué bueno.

3.- De acuerdo a un columnista muy reconocido del noreste de México, define nombres en el diccionario y dice: GLADYS.-Su número de la suerte es 7, Tiene compatibilidad Astrológica con; Piscis, Libra y Cáncer. PERSONALIDAD: Gladis es reservada y secreta una introvertida que no pasa en hacerse preguntas. En el aspecto sentimental es muy celosa. Antes me hablas R.

4.- Dos comerciales de cortesía:

1.- Si usted va de paseo o bien de trabajo a Tula, Tamaulipas, no deje de visitar Bocaditos “LAFE”, donde usted podrá saborear comidas de la región, comida casera 100%, comida hecha a la leña, donde se sentirá en su propia casa, donde entrará el recuerdo y donde saboreará los mejores platillos de la región. Les adelanto que hay gorditas, quesadillas, sopes, flautas, enchiladas, tacos, café de olla, jugos, etc, etc, para deleitar su paladar y sin faltar el riquísimo caldito de res y el menudo hecho en leña. Visítelo y se convencerá. Su ubicación es: Juárez #12, zona centro. La mejor atención y servicio está ahí, pues se respira un ambiente netamente familiar para compartir los sagrados alimentos.

2.- Bueno, en Palmillas, si usted pasa por este lugar pintoresco, no deje de visitar el Restaurante “Don Chava”, una tradición que llegó para quedarse y ahí está todo lo que su paladar pida, pues hay gorditas, café, pan de horno y comida casera 100 % mexicana y típica de la región. La atención es de primera, visítelo y se convencerá. Se los recomiendo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco