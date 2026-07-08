Destaca Olga Sosa resultados de la política económica de la presidenta Claudia Sheinbaum

El Estado de Tamaulipas, de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, participa en la fortaleza económica del país

Tamaulipas.- La Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, resaltó doce resultados del gobierno federal en materia económica presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que demuestran el desempeño estable y eficiente de la economía nacional, con responsabilidad en el gasto público y aumento de la inversión pública.

La legisladora morenista aseguró que en Tamaulipas estas acciones se traducen en mayores oportunidades para los tamaulipecos y destacó la coordinación entre los gobiernos de la Cuarta Transformación, la representación sindical y el sector empresarial para materializar, entre otras cosas, el incremento al salario mínimo; así como la profundización del humanismo mexicano a través de la entrega de los programas de bienestar hacia un universo poblacional cada vez más amplio.

La posición estratégica de Tamaulipas coadyuva en la sólida relación comercial entre México y EUA, con un intercambio comercial de 839 mil mdd, confirmando que México es su principal socio comercial.

Entre los indicadores económicos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca la ubicación de México en el top diez en Inversión Extranjera Directa (IED); primer lugar con mayor incremento del salario mínimo entre los países de la OCDE desde 2018 y segunda tasa desempleo más baja de la OCDE.

Además, México tiene récord histórico en empleos formales registrados en junio de 2026 con más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados, de las cuales más de 9 millones son mujeres.

La senadora por Tamaulipas recalcó tres aspectos adicionales, la actividad industrial aumentó en su nivel más alto desde 2024, la inflación está en descenso con 3.6%, el nivel más bajo de los últimos 8 meses y el consumo de las familias sigue recuperándose manteniendo una tendencia positiva durante el 2026