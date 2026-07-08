Consolida Tamaulipas liderazgo en la protección de la tortuga lora

-Durante la presente administración se han protegido 12 mil 129 nidos, resguardado 992 mil 196 huevos y liberado 590 mil 030 crías de tortuga lora

Soto la Marina, Tamaulipas.– Julio 08 de 2026.- La conservación de la tortuga lora sigue dando resultados históricos en Tamaulipas. Durante la presente administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han protegido 12 mil 129 nidos, resguardado 992 mil 196 huevos y liberado 590 mil 030 crías de esta especie en peligro de extinción, acciones que fortalecen la principal población mundial de tortuga lora y contribuyen a preservar uno de los patrimonios naturales más importantes del estado.

Como parte de este esfuerzo permanente, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, encabezó la liberación de 284 crías de tortuga lora en el Campamento Tortuguero de La Pesca, en Soto la Marina.

Posteriormente, acompañado por el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Luis García Reyes, realizó un recorrido de supervisión para constatar las labores de protección que se desarrollan durante la actual temporada de anidación.

El titular de SEDUMA destacó que un alto porcerntaje de la población mundial de tortuga lora llega a las costas tamaulipecas para desovar, lo que convierte a la entidad en un referente internacional para la conservación de esta especie y refuerza la responsabilidad de mantener y fortalecer las acciones de protección.

Tan solo en la temporada 2026, personal del Campamento Tortuguero de La Pesca ha protegido 622 nidos, resguardado 56 mil 736 huevos y liberado 36 mil 948 crías, resultado del monitoreo permanente de las playas, el fortalecimiento de los corrales de incubación y la aplicación de protocolos especializados que incrementan las posibilidades de supervivencia.

Becker Hernández explicó que el traslado de los huevos a corrales protegidos disminuye significativamente el riesgo de depredación y favorece un mayor número de nacimientos exitosos.

“Todo este proceso se realiza siguiendo protocolos muy estrictos. Utilizamos guantes y materiales específicos para no alterar el intercambio químico que la tortuga deja en la arena y que le permite regresar, años después, a la playa donde nació para desovar”, indicó.

Asimismo, señaló que el crecimiento en el número de crías liberadas responde al fortalecimiento de la infraestructura destinada a la conservación y al trabajo coordinado con la Federación.

“Cuando iniciamos esta administración liberábamos menos de la mitad de las crías que hoy estamos logrando. Estos resultados se reflejarán plenamente en aproximadamente diez años, cuando estas tortugas alcancen su madurez reproductiva”, expresó.

Actualmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad opera seis campamentos

tortugueros ubicados en playa Bagdad y puerto El Mezquital, en Matamoros; La Pesca y Tepahuajes, en Soto la Marina; Playa Tesoro, en Altamira; y Playa Miramar, en Ciudad Madero.

Desde estos espacios se desarrollan tareas permanentes de vigilancia, protección y educación ambiental, además de promover la participación ciudadana en favor de la conservación.

“Cuando inicia la época de las arribadas mantenemos un monitoreo permanente en las playas para recuperar los nidos. En lo que va de la temporada hemos rescatado alrededor de 330 mil huevos y llevamos entre 220 y 230 mil crías liberadas al mar”, explicó.

Finalmente, Becker Hernández invitó a la población a sumarse al cuidado de las playas y a reportar cualquier avistamiento de tortugas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o a la Comisión de Parques y Biodiversidad, al destacar que la colaboración de la ciudadanía es clave para seguir fortaleciendo la conservación de esta especie.

“Cada vez más personas nos reportan el avistamiento de tortugas y eso nos da mucho gusto, porque demuestra que la sociedad se está sumando a la conservación. Invitamos a todas y todos a cuidar nuestras playas y avisarnos cuando detecten algún ejemplar para brindarle la protección que necesita”, concluyó.