Concluyó con éxito la 4.ª Feria Infantil del Libro y la Lectura “Palabras en Movimiento” en BARCO

-Más de 500 personas en el sur de Tamaulipas disfrutaron de las actividades literarias en este proyecto desarrollado desde el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes

Tampico, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- Durante cuatro días, del 1 al 4 de julio, BARCO, Centro Cultural para las Infancias fue sede organizadora de la 4.ª Feria Infantil del Libro y la Lectura “Palabras en Movimiento” con 36 actividades para niñas, niños, jóvenes y familias.

El director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero – Lecanda reconoció que desde este recinto al sur del estado se generan grandes proyectos para fortalecer el desarrollo cultural y la vinculación directa con infancias y juventudes.

“Estamos muy contentos porque la respuesta del público nos da un parámetro de lo que se ha venido desarrollando, desde el Gobierno del Estado de Tamaulipas, gracias al apoyo del gobernador; es una prioridad que la cultura esté al alcance de todos los tamaulipecos desde las primeras infancias”, apuntó el titular del ITCA.

Fueron más de 500 personas las que participaron de actividades literarias, artísticas y culturales; entre ellas siete presentaciones de libros y proyectos editoriales, cuatro presentaciones de la Caravana Literaria, 14 talleres y dinámicas de mediación lectora y creatividad, tres funciones de cine con la muestra “68 voces, 68 corazones” de Canal Once y tres charlas y entrevistas con autoras, autores y especialistas.

También hubo presentaciones musicales, lecturas dramatizadas y narraciones escénicas, además de una presentación teatral y una actividad de sensibilización sobre el cuidado de los animales.

Con la participación de creadoras y creadores, promotores de lectura, artistas, editoriales, librerías e instituciones, la feria fortaleció el acceso de las infancias y sus familias a la lectura y las artes mediante experiencias lúdicas, participativas e incluyentes.

“BARCO” SE CONSOLIDA EN EL PROYECTO CULTURAL TAMAULIPECO

El director general del ITCA destacó que durante los últimos dos años se ha proyectado a BARCO como un Centro Cultural para las Infancias que detone desde su sitio proyectos a beneficio de niñas, niños y jóvenes de todo el estado, por ello destaca el trabajo realizado por el equipo del recinto.

“La extraordinaria participación de las familias demuestra que cuando existen

espacios pensados para las infancias, la comunidad responde. Desde ITCA

seguiremos impulsando programas que fortalezcan el acceso a la lectura, las artes

y la cultura como herramientas para el desarrollo integral de la niñez” expresó Romero – Lecanda.

Por su parte, Magdalena Argüello González, coordinadora de BARCO, agradecióla entusiasta respuesta de la comunidad que hizo posible esta cuarta edición de la

feria.

“Agradecemos a artistas, promotores de lectura, escritoras, escritores,

instituciones, niñas, niños y familias por ser parte de esta gran celebración de la lectura. Los invitamos a seguir atentos a nuestra programación y a disfrutar de las actividades que hemos preparado para este verano”, informó.

Indicó que con este tipo de iniciativas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la

Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las

Artes y BARCO, Centro Cultural para las Infancias, refrendan su compromiso

de generar experiencias culturales accesibles y de calidad que promuevan la

lectura, la creatividad, el pensamiento crítico y la participación comunitaria desde

la infancia.