Realiza Gobierno de Américo adecuaciones viales en la capital para mejorar fluidez vehicular

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 08 de 2026.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) lleva a cabo adecuaciones viales en la capital del estado con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular.

El Secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó lo anterior al informar a diversos medios de comunicación sobre estos trabajos, destacando una inversión mayor a los 17 millones de pesos.

Apuntó que se realizan adecuaciones viales en el Libramiento Naciones Unidas, de la Avenida Las Torres al Hospital de Especialidades y la Avenida Tamaulipas, de las cuales subrayó la ampliación de carril en la rotonda que se ubica a la salida carretera a Monterrey.

“La ciudad capital registra un crecimiento constante en su movilidad urbana, por lo que el Gobierno del Estado impulsa acciones para fortalecer la infraestructura vial. La incorporación de un carril adicional en la rotonda permitirá hacer más eficiente la circulación vehicular”, señaló el titular de la dependencia estatal.

Agregó que se reducirá la rotonda para sumar otro carril, además de implementar carriles de desaceleración y aceleración sobre el Libramiento Naciones Unidas.