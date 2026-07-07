Se amplía programa de uniformes escolares a 32 municipios: Valdez García

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Con el objetivo de que todas y todos los estudiantes tengan las mejores condiciones para su desarrollo educativo, el Gobierno de Tamaulipas ampliará el programa de uniformes escolares de 23 a 32 municipios, informó Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación en la entidad.

“El gobernador Américo Villarreal amplió el programa de uniformes escolares a 32 municipios. Recuerden que este es un apoyo para las zonas rurales, pero también encontramos algunos municipios suburbanos que tienen parte urbana y parte rural; vamos a ampliar este apoyo”, precisó.

Declaró, además, que continuará el programa de útiles escolares, que para el ciclo escolar 2026-2027 beneficiará a 632 mil estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todo el estado, con una inversión que supera los 30 millones de pesos.

Subrayó que la entrega de uniformes y útiles escolares por parte del Gobierno del Estado, aunada a la Beca Rita Cetina que recibirán todas y todos los estudiantes de educación básica por parte del Gobierno Federal, significará un gran apoyo económico para las familias al inicio del siguiente ciclo escolar.

“Imagínense ustedes: si ya están los uniformes, si ya están los útiles, si ya está el apoyo universal de la Beca Rita Cetina, pues necesitamos que todos los papás y todas las mamás lleven a los niños y a las niñas al sistema escolar”, enfatizó.

Reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que trabajan todos los días para garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciban una educación con un enfoque inclusivo, humanista y de calidad, acorde con la transformación social que viven Tamaulipas y México.

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