Realizó recorridos de trabajo en el Campamento Tortuguero La Pesca el nuevo titular de la la Comisión de Parques y Biodiversidad

La Pesca, Tam.- Con el compromiso de fortalecer la protección del patrimonio natural del estado, Luis García inició este martes su encomienda como vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, responsabilidad conferida por el gobernador Américo Villarreal.

Como primera actividad, acompañado por el Secretario de Seduma Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, realizó un recorrido por el Campamento Tortuguero La Pesca, donde conoció el trabajo que diariamente realiza el personal para la protección y conservación de la tortuga lora, una de las especies más emblemáticas del Golfo de México.

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Durante la visita, refrendó su compromiso de dar continuidad a los programas de conservación, fortalecer la educación ambiental y seguir impulsando acciones que consoliden a Tamaulipas como un referente nacional en la protección de su biodiversidad.