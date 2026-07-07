Realiza Economía Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas

– Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabeza evento que promueve alianzas entre emprendedores, restauranteros y cadenas comerciales para abrir nuevas oportunidades de venta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Para fortalecer los vínculos comerciales entre emprendedoras y emprendedores del programa Hecho en Tamaulipas con empresarios del sector restaurantero, representantes de CANIRAC y directivos de cadenas comerciales, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabezó la celebración de la Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas “Orgullo de Nuestra Tierra”, un espacio orientado a generar nuevas oportunidades de comercialización, proyección de productos locales y fortalecimiento de las cadenas de proveeduría regional.

La titular de la dependencia estatal destacó que este encuentro forma parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar una economía más cercana, solidaria y circular, en la que las empresas locales encuentren nuevos mercados, eleven su competitividad y se integren a canales de venta con mayor alcance.

“Este evento abre una puerta para que el talento, la creatividad y la calidad de los productos hechos en nuestra tierra encuentren nuevos mercados, nuevos aliados comerciales y nuevas oportunidades de crecimiento”, indicó.

Durante el evento organizado por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, participaron 33 empresas con productos Hecho en Tamaulipas; cinco cadenas comerciales: Tiendas GranD, OXXO, Walmart, Grupo Ibarra y Farmacias del Ahorro; así como 10 empresarios restauranteros.

Las emprendedoras y emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus productos con el propósito de abrir espacios de colaboración, recibir retroalimentación especializada y avanzar hacia posibles acuerdos de proveeduría.

En este marco, se realizó la firma de convenios de colaboración con Tiendas GranD, Walmart y Farmacias del Ahorro, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el sector público, la iniciativa privada y los productores tamaulipecos, facilitando nuevas rutas para que los productos hechos en el estado puedan llegar a más consumidores.

En la inauguración de la Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas acompañaron a la Secretaria Cantú Deándar el Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez; el Presidente de CANACO Victoria, Federico Arturo González Sánchez; el Presidente de CANIRAC Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González; la Directora General de Fondo Tamaulipas, Guadalupe González Olazarán; la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, Mariana Álvarez Quero; y, en representación del Secretario de Desarrollo Rural, Acuacultura y Pesca, Antonio Varela Flores, el Sirector de Pymes Rurales, Carlos López Reyes.

Con estas acciones, la Secretaría de Economía fortalece el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas tamaulipecas, impulsa el consumo de productos locales y consolida nuevas alianzas comerciales que contribuyen al crecimiento económico del estado.