ANA LUISA GARCÍA G.

< El Mayo Zambada y su celda de 5 estrellas

Ahí tiene usted, que don Ismael “El Mayo” Zambada, ha puesto sus “condiciones” para que su cadena perpetua no sea tan incómoda, y pide un lugar “especial”, que está lejos de parecerse a una cárcel de máxima seguridad. Él considera ser merecedor de estos privilegios debido a su estado de salud y a su “colaboración” que permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial.

La pretensión es que, “el Mayo” pase su cadena perpetua en un centro con nivel médico y no en una cárcel de máxima seguridad.

El próximo 20 de julio se dictará la sentencia para tan peculiar personaje, y entonces sabremos que determinó el juez sobre esta petición, que de manera formal y por escrito El Mayo hizo llegar a su juzgador. Este tipo de cartas son usuales, los reos las presentan para pedir mejores condiciones al momento de ser sentenciados.

Al respecto la defensa argumenta que, “desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, Zambada manifestó su intención de declararse culpable, evitó litigar el caso y no presentó mociones previas al juicio, lo que, según el documento, permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial”.

Sólo falta que la defensa pretenda, que las autoridades les den la gracias al Mayo, por tanta cortesía de su parte.

El tema será examinado con la perspectiva de que, dada la avanza edad del Mayo, y con sentencia de cadena perpetua, estará viviendo sus últimos días. Ese es el final que él se labró, y la clemencia, propia de la condición humana, no sabemos si se pueda conjugar con el ejercicio de la justicia.

LA UAT GARANTIZA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA: DÁMASO ANAYA. – Es de todos conocido que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con docentes de alto nivel, condición que se suma a la circunstancia de mantener una alianza estratégica con el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, además de una vinculación directa con el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, todo esto integra un círculo para orientar la investigación hacia el desarrollo regional con un profundo sentido humano y social.

El rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, está impulsando una estrategia que fortalece la política institucional, enfocada en la transformación educativa mediante la incorporación de docentes con perfil de doctorado, adscritos al Sistema Nacional de Investigación.

Desde luego, contar con profesores de alto nivel, garantiza a los estudiantes acceder desde las aulas a conocimientos vanguardistas y especializados de la mano de científicos universitarios, transformando así el modelo pedagógico tradicional en un motor de cambio real.

Bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad está alineada a los ejes de desarrollo estatal, y se consolida como el pilar científico de la entidad, al concentrar acerca de 470 de los 700 investigadores acreditados por el Sistema Nacional de Investigadores en Tamaulipas, de tal manera que la producción científica universitaria se aplica directamente a resolver las problemáticas de los municipios, eso se traduce en bienestar social.

AVA IMPULSA UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA. – Bajo el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas está en camino de construir una nueva cultura de agua en beneficio de todos. En la agenda del estado, es tema prioritario, fortalecer el tratamiento y el reúso de aguas residuales, lo cual se estará logrando mediante proyectos estratégicos, que protegen el medio ambiente, impulsan el desarrollo industrial y garantizan un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

El Gobierno del Estado impulsa acciones para fortalecer la seguridad hídrica, y al mismo tiempo, consolidan una visión de largo plazo para beneficio de las familias tamaulipecas.

¡UN LUJO¡ LOS CANDELABROS VICTORIANOS DEL METRO.- Resulta que el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Cd. de México, Adrián Ruvalcaba, dio a conocer la compra de 4 candelabros estilo “Victoriano” para ser instalados en la estación de Hidalgo de la Línea 2, cada una de estas joyas de la iluminación costaron 56 mil pesos cada uno. Lo cual representa un lujo para una administración que ha presumido de austeridad y criticado el derroche de sus antecesores.

Lo peor del caso, es que dada la publicidad que tuvo la adquisición que ascendió a 224 mil pesos por las cuatro luminarias, los amigos de lo ajeno, pueden animarse a hacerlas suyas, salvo que la administración del Metro, hubieran previsto vigilancia las 24 horas, y claro, el costo de esta adquisición escalaría otros niveles.

La realidad es que el casi, cuarto de millón de pesos por 4 lámparas, es poca cosa, cuando el gobierno de Clara Brugada, dispone de casi 50 mil millones de pesos para el mantenimiento y transformación de la red de este medio de transporte, en el proyecto de modernizar las líneas 1 y 2 del Metro(politano).

MUNICIPIO COMPRA EQUIPO PARA CONSERVACIÓN DE CALLES. – El Gobierno de Victoria adquirió dos “bacheadoras”, operación en la que invirtió más de 2 millones 300 mil pesos, con lo cual se impulsará el programa de conservación de calles y avenidas, dañadas por las precipitaciones pluviales y el intenso tráfico vehicular, por lo que requieren permanente mantenimiento.

Fue el presidente municipal de Victoria, Lalo Gattás, quien entregó las llaves de las unidades a operadores de la secretaría de Obras Públicas del Municipio, con la instrucción de su inmediata incorporación para duplicar las acciones de bacheo.

En ese marco, el alcalde reconoció “el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el que se fortalece la capacidad del municipio para responder más rápido, con mayor eficiencia y mejores resultados a las necesidades de nuestra gente”

Esta nueva adquisición, permite refrendar el compromiso de la administración del alcalde Lalo Gattás, con la ciudadanía de seguir trabajando por calles más seguras, mejoramiento de la imagen de la Capital y bienestar de sus habitantes.

El Arq. Eusebio Alfaro Reyna, Secretario de Obras Públicas del Municipio, indicó que con el nuevo y sofisticado equipamiento se atenderá en menor tiempo el pavimento dañado, priorizando vialidades de rutas escolares, transporte, comercio y hospitales