Llevan riego tecnificado y sistemas fotovoltaicos a productores de Tamaulipas

Padilla, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la productividad del sector rural mediante la incorporación de tecnologías que permitan hacer más eficientes los procesos de producción y promover un uso responsable de los recursos naturales, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, inició la entrega de notificaciones de apoyo para la instalación de Sistemas de Riego Tecnificado y Sistemas Fotovoltaicos.

El Subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto asistió en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien encabezó el arranque de la entrega en el ejido Mártir de Chinameca, municipio de Padilla, como parte del Programa U104 Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural, dirigido a personas productoras de las cadenas productivas de cítricos, caña de azúcar y hortalizas.

Durante el evento se destacó que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la modernización del campo tamaulipeco, impulsando la adopción de tecnologías que incrementen la productividad, mejoren la calidad de los cultivos, optimicen el aprovechamiento del agua y promuevan el uso de energías limpias, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias dedicadas a las actividades agropecuarias.

Así mismo, destacó que el subsector agrícola constituye uno de los pilares del desarrollo económico y social de Tamaulipas, al generar empleo, contribuir al abasto de alimentos y consolidar al estado como una entidad estratégica para la producción agroalimentaria del país.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con una superficie de un millón 525 mil hectáreas destinadas a la actividad agrícola, lo que representa el 19 por ciento de la superficie estatal. Durante 2024 se sembraron un millón 243 mil 729.11 hectáreas, de las cuales 113 mil 880.78 correspondieron a los cultivos de cítricos y caña de azúcar.

“En el caso de los cítricos, la entidad se posicionó durante 2024 en el segundo lugar nacional, con una producción superior a las 520 mil toneladas, reafirmando su liderazgo en este importante sector productivo”, recalcó Camacho Nieto.

Mediante este programa, el Gobierno del Estado beneficia a 148 personas productoras con la instalación de Sistemas de Riego Tecnificado en una superficie de 490 hectáreas, así como a 12 proyectos de Sistemas Fotovoltaicos que abarcan 205 hectáreas.

Con estas acciones se atenderán de manera directa 49 localidades de los municipios de El Mante, Güémez, Hidalgo, Padilla y Victoria, fortaleciendo la competitividad del sector agrícola mediante el uso eficiente del agua, la incorporación de energías renovables y la modernización de las unidades de producción, contribuyendo a un campo más productivo, rentable y sustentable para Tamaulipas.

Durante su intervención, el presidente municipal de Padilla, Ernesto Quintanilla Selvera, expresó su agradecimiento al Gobierno de Tamaulipas por los apoyos destinados en beneficio de los productores. Destacó que estas acciones representan un respaldo importante para fortalecer las actividades del sector agropecuario y reiteró que la entrega de estos apoyos fue posible gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, enfocado en atender las necesidades de quienes impulsan el desarrollo del campo.

También estuvieron presentes Juan Carlos Castillo del Valle, Delegado Regional de la Secretaría de Bienestar Social; José Ángel Landeros Esquivel, titular de la Jurisdicción de COEPRIS Padilla; Juan Antonio Sosa González, Director de Desarrollo Rural del Municipio de Padilla; José Guillermo Hernández Balderas, en representación de los productores beneficiados.