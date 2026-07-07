Inspira UTTN a más niñas a elegir carreras científicas y tecnológicas

Reynosa, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Con el propósito de fomentar el interés de las niñas por las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participó, a través del Club de Ingenieras STEM, en el 3.er Encuentro Nacional de Niñas STEM de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2026.

Tadeo Luebbert Iberri, Rector de la UTTN, mencionó que este espacio, diseñado para inspirar, motivar y acercar a las estudiantes al fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, contó con la participación de alumnas de la Escuela Secundaria No. 4 “Marte R. Gómez”, quienes vivieron una experiencia práctica e interactiva mediante actividades nfocadas en las disciplinas STEM.

Refirió que también participaron representantes de las empresas Emerson, GUTBE y Dulces Famosos, quienes compartieron con las asistentes sus conocimientos, experiencias y oportunidades profesionales, mostrando cómo la ciencia y la tecnología forman parte de la vida cotidiana y del entorno laboral actual.

Luebbert Iberri felicitó a los organizadores del encuentro e invitó a las alumnas a descubrir las múltiples oportunidades que ofrecen las carreras STEM para su desarrollo académico y profesional. Asimismo, reconoció a las empresas participantes por el respaldo que brindan a la universidad en diversas iniciativas.

Les agradeció especialmente por contribuir con vivencias y espacios que fortalecen la formación de la comunidad universitaria y acercan a las nuevas generaciones al sector productivo.

Destacó, por último, que la UTTN reafirma su compromiso con el impulso de una educación inclusiva y de calidad, promoviendo la participación de niñas y jóvenes en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico, en congruencia con las políticas educativas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.