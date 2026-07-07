Inicia SST “Estrategia de Fortalecimiento para la Prevención y Control del Dengue en Cementerios”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio de 2026.- Como parte de las acciones anticipatorias para disminuir el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue durante la temporada de lluvias y calor, la Secretaría de Salud dio el arranque formal de la Estrategia de Fortalecimiento para la Prevención y control del Dengue en Cementerios.

Bajo la instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, personal de la Dirección de Epidemiología, Vectores y la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) iniciaron los trabajos de limpieza, descacharrización y fumigación en este tipo de giro sanitario.

Fue en el panteón de “La Cruz”, ubicado en este municipio, que se dio inicio a esta jornada que durante 8 semanas consecutivas e intensivas, se llevará a cabo en unos 88 panteones de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar de la entidad.

“Esta estrategia, se suma a las acciones que desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han realizado para evitar la proliferación del mosco trasmisor del dengue, y tiene como objetivo aplicar los operativos de saneamiento básico, eliminación de criaderos, vigilancia entomológica, promoción de la salud, verificación sanitaria, entre otras, en estos establecimientos”, informó la directora de Epidemiología, Julita Portilla Sosa.

Dijo que, en el sitio se realizó un recorrido de supervisión para identificar áreas de riesgo y puntos prioritarios de intervención, principalmente aquellos asociados a la acumulación de agua en floreros, recipientes, objetos en desuso y áreas comunes, así como se reforzó la coordinación con el municipio para asegurar la continuidad de las acciones semanales de limpieza, eliminación de criaderos, orientación a visitantes y seguimiento sanitario.

“Esta estrategia, contempla recorridos semanales por brigadas integradas por personal de salud y del municipio, así como reuniones de evaluación cada miércoles, con el propósito de verificar avances, identificar áreas de oportunidad y mantener estos espacios libres de criaderos durante la temporada crítica”, destacó Portilla Sosa.

Indicó que con estos trabajos, que en coordinación con los Ayuntamientos, el Sector Salud y la COEPRIS se llevan a cabo, se fortalece el enfoque preventivo y anticipatorio para reducir el riesgo de transmisión del dengue en espacios públicos de alta concentración comunitaria, promoviendo la corresponsabilidad entre autoridades estatales, municipales, administradores de cementerios y población visitante.

Durante el arranque, participó personal de Promoción de la Salud, Vectores, Epidemiología, COEPRIS, del Distrito de Salud para el Bienestar No. 1 de Victoria, autoridades municipales y el Administrador y personal del Cementerio de “La Cruz”.