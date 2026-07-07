Impulsa Tamaulipas cooperación con UNICEF en favor de niñas, niños y adolescentes

-En reunión de trabajo efectuada en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Julio 07 de 2026.- La Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, encabezada por la representante María Beatriz del Cos Lara, fue sede de una reunión de trabajo con representantes de UNICEF, SIPINNA Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y la Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Ciudad de México, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en favor de las niñas, niños y adolescentes.

Durante la reunión se presentaron las acciones que actualmente impulsa el Gobierno de Tamaulipas y se identificaron oportunidades de colaboración entre las instituciones participantes para fortalecer estrategias de prevención de la violencia, promoción de una vida saludable y el impulso de acciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad, incorporando el principio del interés superior de la niñez como eje transversal del trabajo conjunto.

María Beatriz del Cos Lara destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones y organismos internacionales fortalece las acciones que impulsa Tamaulipas para garantizar mejores oportunidades de desarrollo para las niñas, niños y adolescentes.

“La niñez y la adolescencia son el presente y el futuro de nuestro estado. Fortalecer la cooperación con organismos como UNICEF nos permite construir alianzas que impulsan acciones en favor de su bienestar, protección y desarrollo integral. Seguiremos promoviendo espacios de coordinación que generen beneficios para las familias tamaulipecas y contribuyan a un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones”, expresó.

Indicó que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas refrenda la visión humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al promover la coordinación entre instituciones para generar mayores oportunidades de bienestar para las niñas, niños y adolescentes.