Fortalece Tecnológico del Mante su contacto al sector productivo con “Expo Residencias”

Mante, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la comunidad estudiantil y el sector productivo, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) llevó a cabo con éxito la Cuarta Expo Residencias, dirigida a estudiantes próximos a concluir su formación académica e iniciar su proceso de residencia profesional.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director general del ITSM, informó que, durante la jornada, empresas e instituciones de los sectores industrial, comercial, de servicios y gubernamental presentaron a las y los estudiantes las oportunidades disponibles para desarrollar sus residencias profesionales, además de compartir información sobre sus áreas de trabajo, proyectos y necesidades de talento humano.

Indicó que la Expo Residencias Profesionales representa una estrategia institucional para acercar a las y los futuros profesionistas a escenarios reales de trabajo, permitiéndoles conocer alternativas para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y fortalecer su experiencia práctica antes de incorporarse al mercado laboral.

Mencionó que en esta edición participaron las empresas e instituciones Transporte Luis Rangel, Transporte Wong de la Torre, Grupo HYCSA, Orquídeas El Faro, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Grupo Ibarra, Tecnopura, Grupo Pantaleón, Botanas Bernal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Instituto Estatal de Empleo y el Despacho Contable Santos & Valdez, quienes compartieron con las y los estudiantes información sobre sus procesos, proyectos y oportunidades de colaboración profesional.

“Para nuestra institución es fundamental fortalecer los lazos de colaboración con los sectores productivos y de servicios. Agradecemos la confianza de las empresas e instituciones que participaron en esta Expo Residencias Profesionales, ya que contribuyen de manera significativa a la preparación de nuestros estudiantes y a su incorporación exitosa al ámbito laboral”, expresó.

Por último señaló que el Instituto Tecnológico Superior de El Mante reafirma su compromiso de generar espacios que favorezcan la empleabilidad, la experiencia profesional y el desarrollo de competencias en beneficio de la comunidad estudiantil, en sintonía con la política educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.