Eleva Tamaulipas la competitividad turística con capacitación y profesionalización

-A través de 76 cursos se ha beneficiado a 6,018 prestadores de servicios turísticos en diversos municipios del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Como estrategia clave para elevar la competitividad turística de Tamaulipas, el Gobierno del Estado ha impulsado un ambicioso programa de capacitación a través de la Secretaría de Turismo que, en los últimos 12 meses, ha profesionalizado a 6,018 prestadores de servicios turísticos mediante 76 cursos.

El Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya apuesta por la excelencia como factor diferenciador del destino.

“Bajo la convicción de que la calidad es lo que distingue a Tamaulipas, consolidamos el Programa de Capacitación y Profesionalización como pilar fundamental para fortalecer la competitividad turística”, afirmó.

El programa ha beneficiado a personal de hoteles, guardavidas y prestadores de servicios en los municipios con mayor vocación turística, actualizándolos en seguridad, manejo responsable de áreas naturales y normatividad sanitaria, refirió.

Indicó que con estas acciones, la capacitación, certificación y profesionalización del sector se mantiene de forma permanente en el sector para ofrecer a los visitantes locales, nacionales y extranjeros un servicio de calidad.

Este esfuerzo representa un incremento en la cobertura, fortaleciendo la preparación integral de los participantes en materias de seguridad, manejo responsable de áreas naturales y normatividad sanitaria, entre otros temas, concluyó Hernández Rodríguez.