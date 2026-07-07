El rector Dámaso Anaya consolida el éxito de la primera Copa UAT de Básquetbol

* El torneo reunió a 49 equipos y más de 612 niñas, niños y jóvenes deportistas.

Destacan la participación de escuadras locales como Panteras, Mustangs, La Salle y la Escuela Primaria Leona Vicario en el podio.

Ciudad Victoria, Tam.- 7 de julio de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia de premiación de la primera edición del Torneo de Básquetbol Infantil y Juvenil “Copa UAT”, un encuentro deportivo que consolidó la participación de más de 612 niñas, niños y jóvenes.

Durante su mensaje, el rector destacó de manera emotiva el esfuerzo, la disciplina y el carácter de cada uno de los 49 equipos participantes. Enfatizó que el verdadero valor de estas competencias radica en aprender a superar los propios límites y en la importancia del trabajo en equipo. Asimismo, reiteró el firme compromiso de la máxima casa de estudios por considerar las instalaciones y canchas deportivas como aulas de formación integral, espacios clave donde se forjan ciudadanos de bien.

Anaya Alvarado extendió un agradecimiento especial a las familias y entrenadores, a quienes describió como el pilar fundamental en el crecimiento de los atletas, exhortando a toda la comunidad universitaria a continuar impulsando con fuerza el talento, la educación y el deporte de la mano.

Acompañado por el Secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el director de Deportes y Recreación de la UAT, Julio Shauer Vela; el coordinador Deportivo del Colegio José de Escandón La Salle, Edgar Alba Amín; así como por directivos de diversas escuelas y facultades, el rector hizo entrega oficial de los trofeos y medallas conmemorativas a los equipos que alcanzaron la gloria en esta edición.

El presídium galardonó a los equipos que dominaron el torneo tras intensas jornadas de competencia en las categorías que abarcaron desde los 15 o 16 años hasta los más pequeños de 6 y 7 años.

Entre las escuadras que alzó el trofeo de campeonas destacó la Escuela Primaria Leona Vicario en la rama femenil, compartiendo el podio de honor con clubes institucionales y colegios locales como Panteras, Mustangs, Bulldogs y el Colegio Jose de Escandón La Salle, quienes se adjudicaron los primeros lugares en las diferentes ramas y divisiones competitivas.

A nombre de todos los pequeños deportistas, el niño Mauricio Cárdenas emitió un mensaje de agradecimiento en el que resaltó la alegría de competir en espacios dignos y el orgullo de representar a sus equipos en esta gran fiesta deportiva impulsada por la universidad.