Destaca Olga Sosa aumento en exportaciones y reducción de importaciones en México

El T-MEC continua, las exportaciones y la inversión extranjera directa han aumentado generando confianza en nuestro país

Tamaulipas.- La Senadora por Tamaulipas Olga Patricia Sosa Ruíz aseguró que fruto de la decisión estratégica del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “en México estamos importando menos y exportando más”.

La legisladora morenista indicó en entrevista que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente y en cualquier momento, cuando así lo decidan las tres naciones, podría firmarse nuevamente por otros 16 años.

“Como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el tratado sigue y habrá una revisión por año, sin embargo en cualquier momento que los tres países lo decidan se vuelve a firmar por 16 años más”, destacó.

Olga Sosa informó que el mecanismo de revisión previsto en el propio Tratado forma parte de su diseño y permite evaluar periódicamente su funcionamiento para fortalecerlo y adecuarlo a los nuevos desafíos de la economía global, sin que ello implique la suspensión de sus beneficios ni de las reglas que hoy impulsan el comercio, la inversión y el empleo entre los tres países.

La representante tamaulipeca en el Senado de la República señaló que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México y lo seguirá siendo en un marco de cooperación y coordinación.

En su calidad de integrante de la Comisión de seguimiento al T-MEC informó de las próximas reuniones a celebrarse el 20 de julio en el marco del encuentro entre Marcelo Ebrard y su homólogo estadounidense, para dar una mayor certidumbre y concretar inversiones.

El tratado sigue vigente en sus términos por los próximos diez años, por lo cual continuará siendo un instrumento de estabilidad en la relación económica con Estados Unidos y Canadá.

Sectores como la industria automotriz, los semiconductores, los dispositivos médicos, la electromovilidad, la logística y la manufactura avanzada ofrecen una oportunidad para que en México se siga fortaleciendo la capacidad productiva, se impulse la proveeduría nacional y se generen empleos especializados