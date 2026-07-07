Capacita Gobierno de Tamaulipas a servidores públicos en Lengua de Señas Mexicana para fortalecer la inclusión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Impulsar un servicio público más accesible, incluyente y con sentido humanista es una prioridad para el Gobierno de Tamaulipas. Con ese objetivo, el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) llevó a cabo el Curso Básico de Lengua de Señas Mexicana, dirigido a servidoras y servidores públicos de diversas dependencias y entidades de la administración estatal.

La capacitación fue organizada por el organismo encabezado por Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, quien destacó que la Lengua de Señas Mexicana (LSM) es una lengua nacional reconocida por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con estructura gramatical propia y un elemento esencial de la identidad, cultura y patrimonio lingüístico de la comunidad sorda en México.

En representación del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió Arlet Astrid Fuentes Gallegos, directora general de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, quien reconoció el trabajo de SIPRODDIS por impulsar acciones que fortalecen la igualdad de oportunidades y la construcción de una administración pública más cercana a la ciudadanía.

“Aprender la Lengua de Señas Mexicana es mucho más que adquirir una nueva habilidad; es abrir puertas a la participación y reafirmar nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y la dignidad de todas las personas. Bajo el liderazgo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, seguimos promoviendo políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y consoliden una cultura de paz, humanismo y empatía”, expresó.

La capacitación fue impartida por Marijosé del Rocío Vargas Puente, quien desarrolló el módulo básico de Lengua de Señas Mexicana. Como invitada especial participó Verónica Lizeth Cabriales Pérez, integrante de la comunidad sorda de Tamaulipas, quien compartió, mediante interpretación, la importancia de derribar las barreras de comunicación para construir una sociedad más incluyente.

En su mensaje, Cabriales Pérez destacó que aprender Lengua de Señas Mexicana permite comprender mejor la realidad de la comunidad sorda y representa una herramienta fundamental para brindar una atención más accesible, fortaleciendo la comunicación y el respeto entre la ciudadanía y las instituciones.