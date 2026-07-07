Arranca el Campeonato Nacional de Béisbol Junior en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Con la participación de equipos provenientes de distintas regiones del país, fue inaugurado el Campeonato Nacional de Béisbol Categoría Junior en las instalaciones de la Liga del Refugio, en Matamoros, Tamaulipas, certamen que reúne a los mejores talentos de esta categoría y consolida a Tamaulipas como sede de importantes competencias deportivas.

Durante el acto protocolario, el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, destacó el alto nivel competitivo de las novenas participantes y deseó éxito a cada una de las delegaciones.

Asimismo, reconoció el respaldo del presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, quien fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural, por el desarrollo del deporte, al señalar que el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno permite fortalecer este tipo de eventos.

Virués Lozano transmitió un saludo del gobernador Américo Villarreal Anaya a jugadores, entrenadores, familias y organizadores, además de reiterar el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el impulso al deporte y la formación de las nuevas generaciones.

Como parte de la ceremonia inaugural, la Liga del Refugio entregó un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por el respaldo que su administración ha brindado al deporte en la entidad. El galardón fue recibido por Manuel Virués Lozano, en representación del mandatario estatal.

En el certamen, participan la Liga Villa del Refugio, la Liga Matamoros AC, los Gallos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; y la Tribu de la Liga Cuauhtémoc de San Nicolás de los Garza.

Además de la Liga Municipal de Gómez Palacio, Durango, la Liga de Sabinas, Coahuila, la Liga Municipal de Tijuana, la Liga IMSS Mexicali, la Liga de Swing Perfecto, actual campeón nacional, y la Liga Infantil y Juvenil de Medellín, Veracruz.

Asimismo, buscan el título la Liga de Cardel, Veracruz, la Liga Ferrocarrilera de Aguascalientes, la Liga Cora de Nayarit y la Liga San Uriel de Parral, Chihuahua.

La inauguración transcurrió en un ambiente de convivencia y entusiasmo, con la presencia de autoridades, deportistas y aficionados que dieron la bienvenida a un campeonato nacional que durante los próximos días tendrá como escenario a Matamoros y promoverá la competencia, el compañerismo y el desarrollo del béisbol juvenil.

Los ganadores de este certamen representarán a México en la justa internacional contemplada dentro de este programa.