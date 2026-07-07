Anuncia Américo Villarreal reforzamiento del operativo de seguridad y asistencia para el periodo vacacional de verano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Con motivo del periodo vacacional de verano 2026, el Gobierno de Tamaulipas reforzará el operativo de seguridad que se desplegó desde el pasado 9 de junio para recibir a las Heroínas y Héroes Paisanos y que, a la fecha, ha permitido el ingreso al país de más de 60 mil connacionales por la frontera tamaulipeca, sin que se haya registrado algún incidente. Ahora, además, el dispositivo se fortalecerá para brindar protección, asistencia y orientación a las y los paseantes que visiten el estado, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A su arribo a Palacio de Gobierno, luego de presidir la Mesa de Paz en las instalaciones del C3 de esta capital, el mandatario estatal indicó que se trabaja de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Protección Civil para garantizar las mejores condiciones de atención y asistencia, prevenir en la medida de lo posible los accidentes que pudieran registrarse en los sitios recreativos y playas, y permitir que las y los turistas disfruten plenamente de los principales atractivos del estado.

“Venimos de estar en la Mesa de Seguridad, atentos a las condiciones de esta área prioritaria para nuestra entidad y también a la organización de este periodo vacacional, como lo hemos venido haciendo, y decirles que se trata de un reforzamiento de las actividades que se vienen dando desde principios del mes y hasta el 9 de agosto, en el Operativo Héroes Paisanos”, expresó.

Agregó que, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Migración, más de 60 mil personas han utilizado la frontera de Tamaulipas para internarse a los estados del centro y sur del país. “Afortunadamente, hasta este momento no hemos tenido ningún percance ni hecho que lamentar dentro de nuestra entidad”, señaló.

Como parte del operativo para el periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública informó que mantiene el despliegue de 3 mil 500 elementos de la Guardia Estatal y de Tránsito Estatal en las principales carreteras de la entidad. Además, se fortalece la atención a los viajeros a través de las 25 Estaciones Seguras y de la presencia permanente de personal en las 11 delegaciones regionales y 43 coordinaciones municipales de la Guardia Estatal, ofreciendo apoyo, orientación, información y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante su recorrido.

Para garantizar la seguridad de las y los paseantes, también se trabaja de manera coordinada con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, la Armada de México, Tránsito Municipal, Cruz Roja, Ángeles Verdes y otras corporaciones.